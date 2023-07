Volker Wissing probiert in Heusenstamm Programm für Grüne Welle aus

Von: Joshua Bär

Grüne Ampel voraus: Verkehrsminister Volker Wissing (Mitte) hat die App des Heusenstammer Unternehmers und Parteifreundes Ernestos Varvaroussis (links) getestet. Auch René Rock, Landtagschef der Liberalen, ist zufrieden. © bär

Hoher Besuch in der Schlossstadt: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) testet in Heusenstamm die Verkehrsapp „Trafficpilot“.

Heusenstamm/Obertshausen – Das Programm soll Auto- sowie Radfahrer über grüne Wellen schnell durch den Verkehr lotsen. Bei einer Fahrt von der Heusenstammer Polizeistation zur Kreuzung „Im Birkengrund“ am Ortseingang von Obertshausen verschafft sich der Bundesverkehrsminister einen ersten Eindruck der kostenlosen Smartphone-App des ehemaligen Heusenstammer FDP-Stadtverordneten und Landtagskandidaten Varvaroussis.

Diese zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit der Nutzer fahren sollte, um in eine grüne Welle zu kommen beziehungsweise in dieser zu bleiben. Das Programm ist sowohl für das Auto wie für Radfahrer konzipiert. Entwickelt hat die App das Münchner Unternehmen Gevas Software GmbH, die zur AVT Stoye GmbH (AVT) aus Klein-Auheim gehört. Geschäftsführer von AVT ist Ernestos Varvaroussis.

Wissings Urteil nach der Testfahrt fällt positiv aus: „Ich finde es spannend. Die App ist eine tolle Innovation und zeigt, was bei der Digitalisierung im Verkehr möglich ist.“ Sein Ministerium unterstütze solche Ideen, sagt der Verkehrsminister. Die App biete nach Eindruck Wissings auch Radfahrern die Chance, rote Ampeln zu meiden beziehungsweise zu umfahren und somit flotter voranzukommen.

In Heusenstamm kennt Varvaroussis laut eigener Aussage alle Anlagen auswendig

Das sei das Ziel der App, erläutert Varvaroussis. Mit ihr wolle der studierte Bauingenieur für einen flüssigeren Verkehr sorgen, der weniger Emissionen ausstoße. Wie Ampeln geschaltet sind, weiß der Freidemokrat genau. 1994 gründete er eine Firma für den Bau von Ampelanlagen. Daraus ist mittlerweile ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitern geworden. Gebaut hat es unter anderem die Ampeln entlang der von Hessen Mobil betreuten Ringstraße.

In Heusenstamm kennt Varvaroussis laut eigener Aussage alle Anlagen auswendig, weiß, wann sie umschalten. Auf diesem Wissen baue der „Trafficpilot“ auf. Die App erkenne die Lichtphasen mittels künstlicher Intelligenz. Über eine Ortung per GPS gleicht das Programm den Standort mit den eingespeicherten Kartendaten ab und ermittelt die vorausliegende Ampel. Anschließend erhält der Fahrer eine Prognose, ob er die Grünphase mit seiner derzeitigen Geschwindigkeit erreicht.

René Rock, Fraktionsvorsitzender der Liberalen im hessischen Landtag, ist ebenfalls überzeugt von dem Programm fürs Handy. „Ich finde es interessant und beeindruckend, was es für Innovationen gibt.“ Er hofft dass sich die App auch in anderen Städten durchsetzt.

Derzeit ist Heusenstamm in einem illustren Kreis von sechs Kommunen, in der der „Trafficpilot“ durch die grüne Welle navigiert. Die App, mit deren Entwicklung Ernestos Varvaroussis 2018 begonnen hat, ist bisher in Frankfurt, Kassel, Hannover, Düsseldorf, Salzburg und Wien nutzbar. Es sollen demnächst Wuppertal und Rüsselsheim folgen. (Joshua Bär)