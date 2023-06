Nach vier Jahren Pause wieder Kirchenlauf

Von: Stefan Mangold

Lauf der Kinder über 400 Meter: Vor dem Start zücken Eltern ihre Handys, um den sportlichen Nachwuchs zu fotografieren. © mangold

Von der Freien Evangelischen Gemeinde am Weiskircher Weg bis nach Rembrücken und wieder zurück, das macht 16,6 Kilometer vorbei an allen Gotteshäusern Heusenstamms. Nach vier Jahren Pause veranstalteten die Heusenstammer Gemeinden am Samstag wieder ihren Kirchenlauf, wobei es sich um mehrere Läufe handelt.

Heusenstamm – Los geht es mit dem Rennen der Kinder über 400 Meter. Vor dem Startschuss muss Ralf Schönmann die Eltern mit ihren Smartphones bitten, nicht im Weg zu stehen.

Auch Louis und Henry laufen mit, die beiden Söhne von Andrea Kaufmann, die sich auf die Strecke von 6,9 Kilometer vorbereitet. Sie sieht von der Statur so aus, als starte sie über die 16,6 Kilometer. Vor der Geburt der Kinder sei sie mehrfach die lange Strecke gelaufen, trainiere auch immer noch dreimal die Woche. Am Ende kommt Kaufmann nach 42 Minuten und 30 Sekunden auf den 6,9 Kilometern ins Ziel.

Ralf Schönmann lief selbst noch nie mit, auch wenn der 61-Jährige das locker könnte – er läuft jeden zweiten Tag ab morgens um viertel vor sechs stolze acht Kilometer. Aber schließlich gehört er seit dem ersten Kirchenlauf von 2004 zu den Organisatoren, zu denen etwa auch Wolfgang Jäger, Mechthild Schreiner, Angelika Löffler, Monika Reble und René Ohlig zählen, der Mann für die Strecken. Auf der langen sind 60 Helfer postiert. Die Anmeldegebühr von neun Euro und elf für die Kurzentschlossenen wirkt bei dem Aufwand wahrlich nicht übertrieben.

Pfarrer Martin Weber, der die Idee zum Kirchenlauf aus der Pfalz in die Schlossstadt mitbrachte, als er vor zwanzig Jahren die Gemeinde Maria Himmelskron übernahm, lief immer mit, muss diesmal aber wegen einer Unpässlichkeit pausieren. Schönmann kennt Weber aus den Gottesdiensten in dessen katholischer Gemeinde, obwohl Schönmann über einem protestantischen Becken die Taufe erhielt und nicht konvertierte. Über seine Frau Theresia Keller-Schönmann fand der Mann zu Maria Himmelskron.

Tobias Seiferlein wartet auf den Startschuss über die 16,6 Kilometer. Auch der 35-Jährige sieht nicht so aus, als hätte er das Laufen gerade erst für sich entdeckt. Seiferlein berichtet, wie ihm sein Nachbar Martin Witting auf der Straße von dem Kirchenlauf erzählte. Seiferlein rennt oft, trifft sich mit einem Kumpel, um sich zehn bis 20 Kilometer in unterhaltender Weise vorzunehmen. Wie jedes Jahr bewältigte er auch in diesem Mai die Halbmarathonstrecke beim „GutsMuths-Rennsteiglauf“ in Oberhof, die nicht nur über mehr als 20 Kilometer führt, sondern auch über 400 Höhenmeter. Seiferlein hofft über die 16,6 Kilometer auf eine Zeit von 80 Minuten. Das klappt bei den heißen Temperaturen unter der prallen Sonne nicht ganz. Nach unter 83 Minuten kommt er ins Ziel. Nachbar Martin Witting (56), der als Triathlet schon beim Ironman in Hawaii antrat, schaffte es fünf Minuten vorher ins Ziel.

Mit dabei ist auch Halil Öztas (SPD). Der 45-jährige Ex-Bürgermeister wartet auf den Schuss seines Amtsnachfolgers Steffen Ball (CDU). Öztas erzählt, auch am Kirchenlauf 2019 habe er über die 6,9 Kilometer teilgenommen, sei eine Zeit von 56 Minuten gelaufen. Für heute habe er sich vorgenommen, zehn Minuten schneller zu sein. Seit August laufe er wieder einigermaßen regelmäßig, alles sei jedoch auch eine Frage der Tagesform. Sein Ziel erreicht der Wirtschaftsanwalt fast: Mit knapp unter 48 Minuten verbessert er sich um acht Minuten.

Über die 6,9 Kilometer gewinnt der Frankfurter Okbay Brhane in 26:22 Minuten. Beste Frau ist Laura Christ mit 34:15 Minuten. Über die 16,6 Kilometer siegt Markus Saalwächter in 1:06:05, beste Frau wird Mona Winter mit 1:10:17. Bei den beiden Rennen kamen 144 angemeldete Teilnehmer ins Ziel. (Stefan Mangold)