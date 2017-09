Votum gegen Jugendzentrum

Der Bau eines neuen Jugendzentrums (Juz) an anderer Stelle ist am Mittwochabend abgelehnt worden. Das bisherige Juz an der Rembrücker Straße (der weiße u-förmige Flachbau gegenüber der Feuerwehr) sei in die Jahre gekommen und entspreche nicht mehr den Anforderungen, heiß es unter anderem.

Heusenstamm - Eine beschlossene Satzung über künftig wiederkehrende Beiträge aller Grundstückseigner zur grundhaften Sanierung von Straßen, die Ablehnung eines Neubaus für das Jugendzentrum sowie die Ankündigung des Bürgermeisters, gegen jene Ablehnung Widerspruch einzulegen, sind die Bilanz einer ereignisreichen Sitzung des Stadtparlaments am Mittwochabend. Von Claudia Bechthold

Heftige Debatten erlebten die Zuschauer am Mittwochabend zu zwei Entscheidungen im Stadtparlament. Gestritten wurde über die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge für aller Grundeigentümer bei der „grundhaften Sanierung einer Straße“ und über einen Neubau für das Jugendzentrum. Am Ende beschlossen die Mitglieder mit fast allen Stimmen des Bündnisses jene neue Satzung. Der Neubau eines Jugendzentrums indes wurde abgelehnt. Ausschlaggebend für diese Abstimmungsergebnisse war zu einem großen Teil das Verhalten des Freien Wählers Erhard Waschk. Die Freien Wähler Heusenstamm (FWH, vier Sitze) bilden gemeinsam mit der SPD (12 Sitze) und den Grünen (drei Sitze) eine Kooperation und verfügen damit über eine Mehrheit von nur einer Stimme. In der Opposition sind CDU (13 Sitze), AfD (drei Sitze) und FDP (zwei Sitze).

Erhard Waschk hatte sich vor der Abstimmung über die Straßenbeiträge zu Wort gemeldet. Er sei sehr enttäuscht und fühle sich veralbert, sagte er. Als man die Kooperation eingegangen sei nach der Kommunalwahl, habe er deutlich gemacht, dass wiederkehrende Straßenbeiträge mit ihm nicht zu machen seien. Damals habe es in den Gesprächen geheißen, wenn man die wiederkehrenden Beiträge nicht wolle, werde es diese nicht geben. „Doch dann kam der Antrag wie Phönix aus der Asche wieder“, führte Waschk weiter aus. Zähneknirschend habe er im Ausschuss mit „ja“ votiert, „aber ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich dem heute zustimme“. Er habe darum gebeten, diese Entscheidung zu schieben und noch einmal einen wirklich neutralen Gutachter zur Darstellung der Vor- und Nachteile aller Varianten einzuladen. Waschk: „Es drängt uns niemand, diese Satzung jetzt zu beschließen, warum soll das mit aller Gewalt beschlossen werden?“ Daher werde er sich seiner Stimme zu diesem Punkt enthalten.

Bei der Abstimmung beschloss das Parlament mit 18 Ja-Stimmen des Bündnisses, gegen 17 Nein-Stimmen der Opposition bei einer Enthaltung die Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge von 2019 an. Ein Mitglied der AfD-Fraktion fehlte an diesem Abend. Etwas anders verlief das Votum, als es um den Neubau des Jugendzentrums der Stadt ging. Dazu lagen der Ursprungsantrag des Magistrats, ein Änderungsantrag des Bürgermeisters sowie ein Änderungsantrag der CDU, der redaktionell vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Uwe Klein bearbeitet worden war, vor. Zunächst ging es um die Änderungen von CDU und FDP, die mit 18 zu 18 Stimmen abgelehnt wurden. Das gleiche Ergebnis erzielte der Änderungsantrag von Bürgermeister Halil Öztas (SPD). In parlamentarischen Abstimmungen gilt allgemein der Grundsatz, dass ein Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt ist.

Als Stadtverordnetenvorsteher Gerd Hibbeler schließlich noch über den ursprünglichen Antrag abstimmen ließ, hoben nur 15 Stadtverordnete von SPD und Grünen zum „Ja“ ihre Hand. Die Opposition stimmte mit mit „Nein“ – 17 Mitglieder. Und von den Freien Wähler stimmte Waschk mit „Nein“, Willi Seidewitz, Thomas Hartmann und Klaus Ommert enthielten sich ihrer Stimme. Damit war der Neubau des Jugendzentrums komplett abgelehnt. Gegen diese Entscheidung will Bürgermeister Halil Öztas nun Widerspruch einlegen. Das kündigte er gestern Vormittag während einer Pressekonferenz an. Öztas beruft sich dabei auf den Paragrafen 63 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der vorschreibt, dass der Bürgermeister gegen einen Beschluss Widerspruch einlegen kann, wenn er das Wohl der Gemeinde gefährdet sieht.

„Die Entscheidung, ein neues Jugendzentrum abzulehnen, spiegelt nicht den Willen der Stadtverordnetenversammlung wider“, sagte der Jurist gestern während der Pressekonferenz. Er habe die Voraussetzungen bereits geprüft, versicherte er weiter. Aus dem Votum im Ausschuss sei erkennbar, dass dieses „unglückliche Abstimmungsergebnis“ vom Mittwochabend so nicht gewollt gewesen sei.

Und der FWH-Stadtverordnete, so Öztas, müsse sich klar darüber sein, das er für die Freien Wähler ins Parlament gewählt worden sei. Der Widerspruch muss gegenüber dem Vorsteher der Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen werden. Dieser muss dann in einer neuen Sitzung der Gemeindevertretung noch einmal über den entsprechenden Antrag abstimmen lassen.