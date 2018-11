Waldbrand in Heusenstamm: Feuer frisst sich in Boden

Feuerwehr hat es schwer

+ © Feuerwehr Die Feuerwehr hat den gelöscht. © Feuerwehr

Heusenstamm - Mehrere Quadratmeter Boden mitten in einem nur schwer zugänglichen Waldstück zwischen Patershäuser Hof und der Gemarkungsgrenze Rodgau waren am Sonntag in Brand geraten. Die um 11.58 Uhr alarmierte Feuerwehr konnte den Schwelbrand mit etwa 800 Litern Wasser löschen.