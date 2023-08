Wie aus einem kleinen Dorf die heutige Schlossstadt geworden ist

Ein Blick auf Heusenstamm, wie es heute aussieht. Das Stadtbild hat sich im Laufe der Zeit stark verändert. © häsler

Heusenstamm hat in seiner mehr als 800-jährigen Geschichte viel erlebt. Ein Blick auf die Entwicklung vom Dorf zur Stadt.

Heusenstamm – Jeder Heusenstammer kennt sie: das Schloss, den Torbogen oder den Alten Bahnhof. Die historischen Gebäude in Heusenstamm zeugen von einer langen Geschichte. Doch wie wurde aus einem einst kleinen Dorf die heutige Schlossstadt. Ein Blick auf Zahlen und Fakten.

Gründung und Entwicklung

Seit der Bronzezeit (2200 bis 800 v. Chr.) wird das Gebiet der heutigen Stadt Heusenstamm besiedelt und durchlebt einen ständigen Wandel. Zerstörungen durch Kriege, wechselnde Lehnsherren und Staatszugehörigkeiten, Um- und Neubau des Schlosses sowie Erschließungen von neuen Flächen zeichnen eine wechselhafte Stadtgeschichte. Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird Heusenstamm im Jahr 1211 von Gottfried von Eppstein als Huselstam, das aus einer Burg und einem Dorf besteht, beides in Besitz der Herren von Hagen, die es als Reichslehen an die Eppsteins übergeben. Die wiederum belehnen es an die Ritter von Heusenstamm, weiß die Stadtchronik zu berichten.

Die Burg wird 1510 vom Herren Martin von Heusenstamm zum Schloss ausgebaut. Heute ist es als das „Hintere Schlösschen“ bekannt. Während des 30-jährigen Krieges (1618–1648) werden Dorf und Schloss fast vollständig zerstört und nahezu alle der 250 Einwohner sterben. Zwei Jahre ist der Ort menschenleer – auch aufgrund von Seuchen.

Philipp Erwein von Schönborn kauft das Gebiet im Jahr 1661 und errichtet von 1663 bis 1668 auf dem Vorhof der alten Burg ein Schloss im Renaissancestil. Bis heute ist es das Wahrzeichen Heusenstamms. 1764 lässt Graf Eugen Erwein von Schönborn – zum Gedenken an den siebentägigen Besuch des Kaisers Franz I. – den Torbau als neues Stadttor errichten, berichtet die Chronik.

Unter Napoleon gehört Heusenstamm als Teil des Fürstentums Isenburg ab 1806 zum Rheinbund. Nach der Abdankung des französischen Feldherrn wird Heusenstamm dem Großherzog von Hessen zugesprochen und ist Teil des Deutschen Bundes. 1829 wird die Leibeigenschaft aufgehoben.

Rund 70 Jahre später, im Jahr 1898, fährt die erste Eisenbahn durch die Schlossstadt. Der dafür neu errichtete Bahnhof wird Teil der Rodgaubahn, heißt es in der Chronik. 1939 hat das Dorf 3451 Einwohner. Stadtrechte erhält Heusenstamm 1959 mit etwa 5500 Einwohnern.

In den folgenden Jahren wächst die Stadt weiter. Aufgrund der Gebietsreform 1977 vereinen sich Heusenstamm und Rembrücken. Ein Jahr später erwirbt die Stadt Ländereien und das Schloss der Familie Schönborn. Nach dem Umbau wird das Wahrzeichen 1980 zum neuen Rathaus. 2003 wird der Bahnhof an die S-Bahn-Linie S2 angeschlossen. In den vergangenen Jahren kommen zwei neue Wohngebiete hinzu – 2013 an der Hohebergstraße sowie 2015 „An den Linden“.

Einwohner

1946 zählt die Schlossstadt noch 4215 Einwohner. 75 Jahre hat sich die Zahl mehr als vervierfacht: 2021 leben 19 160 Einwohner in Heusenstamm (Stand: 31. Dezember). Davon sind laut dem Hessischen Statistischen Landesamt 50,2 Prozent Frauen. 4 808 oder 25 Prozent sind älter als 60 Jahre. 1 160 Kinder unter sechs und 1 581 von sechs bis 15 Jahren leben in der Kommune. Den größten Anteil machen die 15- bis 60-Jährigen aus – mit 60,6 Prozent (11 611). 1 380 Menschen sind laut Statistik 2021 zu-, 1 136 fortgezogen. 239 Einwohner sind verstorben, 196 geboren. 2022 sind 4 758 Pendler täglich Heusenstamm gekommen, 6 520 haben sie zum Arbeiten verlassen. 285 Männer und Frauen sind in der Stadtverwaltung angestellt.

Stadtoberhäupter

Anfang des 20. Jahrhunderts steht Jospeh Kämmerer (1904-1933) dem Ort vor. Der erste gewählte Bürgermeister nach dem Zweiten Weltkrieg ist Karl-L. Fauerbach von der SPD (1946-1948). Die längste Amtszeit hat bis heute der parteilose Hans Hemberger inne. Er sitzt von 1956 bis 1977 im Rathaus. Die letzten drei Stadtoberhäupter heißen Peter Jakoby (CDU, 2004-2015), Halil Öztas (SPD, 2016-2021) und ab 2022 Steffen Ball – wiederum von der CDU.

Schulen und Bildung

In Heusenstamm gibt es derzeit drei Grundschulen. Die älteste, die Adalbert-Stifter-Schule, nimmt ihren Anfang 1744 mit einem Schulhaus neben der Kirche St. Cäcilia, erbaut von Maria Theresia von Schönborn, heißt es Schulchronik. 1880 bekommt sie ein neues Gebäude. 1969 wird die Otto-Hahn-Schule eröffnet, 1971 folgt die Mathias-Claudius-Schule in Rembrücken, die auf ein Schulhaus aus dem Jahr 1839 zurückgeht. Wer seinen Haupt- oder Realschulabschluss machen will, kann die Adolf-Reichwein-Schule besuchen, die 1967 eingeweiht wird. Das Abitur bestehen die Schüler auf dem ein Jahr zuvor gegründeten Gymnasium. Eine 2004 eröffnete Förderschule und die VHS, die 1972 ihre Arbeit aufnimmt, ergänzen das Angebot. Für die Jüngeren bietet die Stadt elf Kitas, vier in städtischer, sieben in freier oder konfessioneller Trägerschaft.

Vereine und Freizeit

Mehr als 100 Vereine sind in Heusenstamm zu Hause, darunter Sport-, Kultur, Kirchen- und diverse Fördervereine. Die Vereine organisieren über das gesamte Jahr eine Reihe von Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten gehören unter anderem das Wein- oder das Bahnhofsfest. Im Sommer lädt das Heusenstammer Schwimmbad die Bürger ins Open-Air-Kino ein. Im September kann man auf der Kerb eine Runde Karussell fahren. (Von Steffen Lynch)