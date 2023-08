Erfahrungen mit dem E-Rezept im Alltag: Was Apotheken und Ärzte aus der Region berichten

Von: Barbara Scholze

Gut vorbereitet: Alexander Riest, Inhaber der Linden-Apotheke, zeigt ein Lesegerät für die Gesundheitskarte. © scho

Seit dem 1. Juli gibt es das elektronische Rezept. Heusenstammer Ärzte und Apotheker berichten von ihren bisherigen Erfahrungen.

Heusenstamm – Es soll Zeit sparen, Bürokratie verringern, mehr Sicherheit garantieren und vor allem Fehler bei der Medikamentenverordnung vermeiden: Spätestens seit dem 1. Juli hat das elektronische Rezept, das sogenannte E-Rezept, als Teil der Digitalisierung im Gesundheitswesen in Arztpraxen und Apotheken Einzug gehalten. Vorbei also die Zeiten der kleinen rosa Zettel, Arzneimittel sollen nun per Gesundheitskarte oder App erhältlich sein. In Heusenstamm haben sich Ärzte und Apotheker schon länger auf den Wechsel vorbereitet. Noch sind ein paar Risiken und Nebenwirkungen zu verzeichnen.

So stellt etwa Jeanett Wetzel von der Cäcilien-Apotheke fest: „Die Prozesse rund um die Rezepte verändern sich, wobei zu befürchten ist, dass manche Anwendungen noch nicht ausgereift sind.“ Komme es dann zu Verzögerungen oder Pannen, laufe das Unverständnis der Patienten meist am Ende der Kette, also bei den Apotheken auf. Das koste vor Ort Zeit und damit auch Geld. Entsprechend groß sei derzeit der Klärungsbedarf. Wetzel mahnt vor allem bei den Krankenkassen eine verstärkte Informationspolitik an, etwa per Newsletter oder mit einem Schreiben an die Versicherten. Das E-Rezept habe ja durchaus Vorteile, die sich dabei gut darstellen ließen, sagt Wetzel. Grundsätzlich fasst die Apothekerin zusammen: „Wir sind offen für Veränderungen, müssen aber alle zusammen derzeit erst mal üben.“

In der Linden Apotheke in Heusenstamm werden seit Mai E-Rezepte eingelöst

Auch Arne Radke betont, man müsse nun die alltagstauglichen Erfahrungen abwarten. Bereits im Mai habe er die ersten E-Rezepte eingelöst, erzählt der Mitarbeiter der Linden-Apotheke. „In der Regel funktioniert es, bis jetzt kam es höchstens mal zu Verbindungsproblemen“, berichtet Radke. Wobei vor allem ältere Kunden meist ein Papierrezept vorlegten.

Die Einführung der digitalen Verschreibungsmethode sollte nach ersten Plänen schon lange über die Bühne gegangen sein, wurde aber aufgrund technischer Probleme und aus Datenschutzgründen immer wieder verschoben. Ab dem 1. Januar 2024 soll sie dann verbindlich sein und ein entsprechender Gesetzentwurf aus dem Hause des Gesundheitsministers Karl Lauterbach demnächst vorliegen. Betroffen sind zunächst nur verschreibungspflichtige Arzneimittel. Auch bei Haus- und Pflegeheimbesuchen bleibt es beim Papierrezept, eine Anbindung der Pflegeheime ist vorgesehen. Weiterhin stellen die Ärzte die Verordnung aus und unterschreiben sie mit ihrem elektronischen Heilberufsausweis. Anschließend wird sie per Server übertragen, sodass von dort die Apotheke die Daten direkt abrufen kann. Eingelöst wird das Rezept in der Apotheke per Gesundheitskarte oder per Handy-App. Gespeichert auf dem Versichertenkärtchen werden aber keinerlei Daten, es dient lediglich der Identifikation.

Arzt aus Heusenstamm sieht keine Zeitersparnis durch E-Rezept

Noch immer trägt der Arzt, der das Rezept signiert hat, die Verantwortung für die Verordnung. Wer will, hat weiterhin Anspruch auf ein Rezept in Papierformat. „Es ist eine gute Sache und wir fertigen nur noch E-Rezepte an, soweit es möglich ist“, sagt Dr. Christoph Schröder von der Gemeinschaftspraxis Mozartstraße. Grundsätzlich müsse das deutsche Gesundheitssystem in Richtung Digitalisierung „endlich in die Pötte kommen“. Auch sei die Maßnahme rund um die Verordnungen sozial sinnvoll und für die Patienten eine Erleichterung etwa hinsichtlich von Folgerezepten, für die ein Praxisbesuch nicht mehr notwendig sei. Allerdings sei die Zeitersparnis für den behandelnden Arzt aktuell nicht erkennbar. „Normalerweise brauche ich zum reinen Ausstellen eines Rezeptes zehn bis 15 Sekunden, jetzt dauert es fast eine Minute, bis es hochgeladen ist“, stellt Schröder fest.

„Massive Probleme“ bei der Einführung des elektronischen Rezeptes erwartet dagegen die Kassenärztliche Vereinigung (KV). „Der Prozess erinnert ein bisschen an Fischen im Trüben“, moniert etwa Karl Matthias Roth, Pressesprecher der KV Hessen. Zwar sei die Digitalisierung im Gesundheitswesen absolut notwendig, zumal Deutschland schon lange den Anschluss verloren habe. Allerdings erlebe die Vereinigung, dass Anwendungen auf den Markt kommen, die nicht ausreichend getestet und nicht ausgereift seien. „Dann ist es möglich, dass Ärzte mit Problemen zu kämpfen haben“, befürchtet Roth. Dazu kämen Versäumnisse, so existiere etwa noch keine Liste mit E-Rezept-fähigen Apotheken. Dabei zeige die Erfahrung aus anderen Ländern, dass die Digitalisierung das Gesundheitswesen effizienter mache. „Aber die Prozesse müssen stimmen“, betont Roth. (Von Barbara Scholze)

