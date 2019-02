Junge Rembrückerin schreibt gern über Mysteriöses

Heusenstamm – „Es weinte eine ganze Stadt“, heißt es im August 1909 in der Offenbacher Zeitung, als über ein Unglück berichtet wird, bei dem sechs Mädchen einer vierten Klasse und ein Arbeiter, der sie retten wollte, im Main ertrunken sind. Von Claudia Bechthold

Zufällig ist Sophia Sajdowski aus Rembrücken im Internet auf die Berichte über dieses Ereignis gestoßen. Daraus hat die 19-Jährige eine Kurzgeschichte gemacht, die jenen Unfall von vor 110 Jahren mit einem fiktiven Geschehen im November und Dezember 2018 im US-Bundesstaat Missouri verbindet.

Schon als Kind hat Sophia Sajdowski Kurzgeschichten geschrieben. Geheimnisvolles, Rätselhaftes habe sie dabei stets fasziniert, sagt sie, schwarze Romantik à la E.T.A. Hoffmann, Menschen zwischen Realität und Wahnsinn, Bücher von Stephen King. Überhaupt liest sie gern Thriller und Science Fiction.

Die Geschichte mit dem Titel „Du sollst nicht stehlen“ besteht aus zwei Teilen. Im ersten schildert sie das Unglück vom August 1909. Hauptfigur ist die junge Lehrerin, die mit ihrer Klasse jenen Ausflug ans Mainufer unternimmt. „Ich habe überlegt, wie die Lehrerin sich gefühlt haben muss“, erläutert sie, wie sie den Stoff entwickelt hat. Bei ihrer Recherche erfährt sie auch, dass Frauen zu jenen Zeiten ein Lehramt nur übernehmen durften, wenn sie unverheiratet blieben. Auch dies baut sie ein in ihren Stoff.

Der zweite Teil spielt in der Gegenwart und dreht sie ebenfalls um eine junge Frau, die mit ihrem Mann auf dem Weg zu ihrer sterbenden Mutter in ein Unwetter gerät und dadurch auf einer merkwürdigen Farm landet. Das Geschehen auf der Farm hat am Ende einen mysteriösen Bezug zu jenem Unfall im Jahr 1909 an der Offenbacher Schleuse.

Etwa zwei Wochen lang hat sie täglich am Computer gesessen, um die Story zu entwickeln und aufzuschreiben. „Das zieht mich dann so in seinen Bann, dass ich nicht mehr aufhören kann“, schildert sie das Entstehen eines Werks. Es mache ihr Spaß, sich hinein zu fühlen in die Figuren. „Du sollst nicht stehlen“ seien zunächst zwei unterschiedliche Geschichten gewesen.

Vom Thema des zweiten Teils habe sie geträumt, von einer Farm mit seltsamen Menschen. Erst während des Schreibens sei ihr die Idee gekommen, beide zu verbinden. Überhaupt träumt sie hin und wieder Merkwürdiges und notiert es, wenn sie davon wach wird – auch um darüber zu schreiben.

Die ersten Kritiker sind ihre Eltern sowie Friederike und Leander, ihre Drillingsgeschwister, und Ansgar ihr älterer Bruder. Auch die Schwester und der Vater schreiben gern, Johann Sajdowski ist als Fachjournalist tätig, inzwischen allersdings als Ruheständler.

Veröffentlicht ist „Du sollst nicht stehlen“ bislang nicht. Aber Sophia Sajdowski will versuchen, einen Verlag zu finden.