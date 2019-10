Tödlicher Unfall: Mann stirbt im Wald - Spaziergänger findet Leiche

Horror-Unfall in Hessen: Ein Spaziergänger macht im Wald bei Otzberg eine schreckliche Entdeckung.

Otzberg - Am Samstag (19.10.2019) ist ein 79-jähriger Mann aus Otzberg/Hering in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr berechtigter Weise mit seinem Pkw einen Waldweg in der Waldgemarkung Otzberg/Hering entlangfahren.

Dabei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von dem Waldweg ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen Baum, berichtet die Polizei.

Tödlicher Unfall bei Otzberg: Spaziergänger findet Wagen

Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Spaziergänger entdeckte den Pkw mit dem leblosen Mann im Wald in Otzberg und verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer medizinischen Ursache, die ursächlich für den Unfallhergang ist, auszugehen, berichtet die Polizei. An der Unfallstelle waren ein Rettungswagen und ein Notarzt eingesetzt. chw

