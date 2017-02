Fünfjähriges Kind aus Sickergrube gerettet

Großkrotzenburg - Schreckensmoment am Sonntagabend in der Nähe des Mains: Die Feuerwehr musste ein fünfjähriges Kind aus einer Sickergrube retten. Es wurde mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Sonntagabend ist in Großkrotzenburg ein fünfjähriges Kind in der Nähe des Mains in eine Sickergruppe gefallen. Die Feuerwehr rettete das Kind, das anschließend mit einer Unterkühlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Um 19 Uhr ging der Alarm bei den Rettungskräften ein. Zunächst waren auch die Höhenretter der Feuerwehr Hanau zur Unterstützung angefordert worden, allerdings konnte das Kind vor deren Eintreffen gerettet werden. Laut Polizeiangaben wurde das Kind zwar nicht verletzt, vorsorglich aber dennoch in eine Klinik gebracht. (dpa)