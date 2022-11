Langener Bäder mit Zertifikat ausgezeichnet

Freuten sich über die Auszeichnung (von links): Bäderbetriebsleiter Stefan Becker, VHS-Leiterin Birgit Schaaf, Volker Neiß (TVL), Bürgermeister Jan Werner, BaHaMa-Chef Joachim Kolbe und Rolf Richter (Tauchsportverband). © stadt

Die Stadt freut sich über eine Auszeichnung durch das Projekt „Hessen lernt Schwimmen“. Seit dem vergangenen Sommer haben 400 Kinder in den Langener Bädern Schwimmen gelernt.

Langen – Schon vor der Corona-Pandemie konnten zu viele Kinder in Deutschland nicht schwimmen, der Lockdown hat dieses Problem noch verschärft. Nach Schätzungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Frühjahr konnten rund 50 000 Kinder wegen Corona nicht schwimmen lernen. Auch in Langen ist das Problem den Bäderbetreibern und der Politik längst bewusst – im vergangenen Jahr hat sich das Stadtparlament auf Antrag der Grünen einstimmig für eine Schwimmkampagne ausgesprochen, die mit vereinten Kräften vorantreiben soll, dass mehr Kinder schwimmen lernen – auch aus Familien, die sich private Schwimmkurse nicht leisten können.

Im Rahmen des von den hessischen Spitzenverbänden des Schwimmsports initiierten Projekts werden Bäder ausgezeichnet, in denen mindestens 250 Kinder Schwimmen gelernt haben. Langen ist weit über dieses Ziel hinausgeschossen: „In Langen haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BaHaMa im gesamten Zeitraum fast 900 Kinder- und Jugendschwimmabzeichen per Prüfung abgenommen. Allein seit Sommer des vergangenen Jahres wurden bei uns rund 400 Mädchen und Jungen in Schwimmkursen ausgebildet“, sagt Bürgermeister Jan Werner. Zusätzlich habe die Stadt in den Osterferien zwei weitere Kurse angeboten mit besonderen Konditionen für Kinder aus einkommensschwachen Familien. Für die Auszeichnung gilt als Messlatte, dass die Kinder das Seepferdchen ablegt haben – wobei mindestens zehn Prozent das Schwimmabzeichen Bronze („Freischwimmer“) oder höher erworben haben müssen.

Seit 2021 nehmen die städtischen Bäderbetriebe Langen (BaHaMa), die Langener Volkshochschule (VHS) mit der Schwimmschule und der Turnverein Langen (TVL) an „Hessen lernt Schwimmen“ teil. Das Langener Hallenbad als Austragungsort ist von der Initiative zertifiziert worden. Rolf Richter, Präsident des Hessischen Tauchsportverbands hat das Zertifikat in Form einer Urkunde und einer Plakette an Bürgermeister Werner und BaHaMa-Chef Joachim Kolbe überreicht. „Das Projekt wird weitergeführt in der Hoffnung, vielen Langener Kindern auch in den nächsten Jahren das Schwimmen beibringen zu können“, teilen sie mit. (jrd)

Infos im Internet bei der VHS oder dem TVL.