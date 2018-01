8000 Euro Strafe für falschen Polizisten

Langen - Dass er sich mehrfach als Polizeibeamter ausgegeben hat, kommt einen 50-Jährigen teuer zu stehen: Wegen Amtsanmaßung und Urkundenfälschung wurde der Langener von Richter Volker Horn zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Von Sina Beck

Er machte Jagd auf Verkehrssünder – obwohl er dazu keinerlei Befugnis hatte: Zwischen Anfang 2016 und Mitte 2017 soll sich ein gelernter Schlosser als Polizist ausgegeben und damit des unbefugten Ausübens eines öffentlichen Amtes schuldig gemacht haben. Laut Anklageschrift habe er dabei, unter anderem ausgestattet mit Blaulicht, Polizeikelle und gefälschtem Dienstausweis, Pkw-Fahrer angesprochen beziehungsweise aus dem Straßenverkehr gezogen, um diese mündlich zu verwarnen. Zu den Tatvorwürfen schweigt der zweifache Vater zu Prozessbeginn allerdings.

Die Angaben der Zeugen sind dafür umso aussagekräftiger. Eine Lehrerin aus Langen gibt an, in ihrem stehenden Auto einen Anruf entgegengenommen zu haben. Der Angeklagte habe an die Scheibe geklopft, unter Vorzeigen eines Dienstausweises behauptet, Polizist zu sein, und sie mündlich für das Telefonieren bei laufendem Motor verwarnt. Auf die 37-jährige Tochter eines Polizeibeamten wirkten der Angeklagte in seinem Auftreten professionell und auch der Dienstausweis auf den flüchtigen Blick echt, betont sie.

Drastischer sei der 50-Jährige bei einer weiteren Zeugin vorgegangen, die gemeinsam mit ihrer Mutter im Pkw bei Egelsbach auf die Autobahn auffahren wollte. Die 20-Jährige schildert, wie sie der Angeklagte mit seinem Auto von hinten bedrängte, Lichthupe gab und schließlich als Reaktion auf ein plötzliches Abbremsen ihrerseits ein Blaulicht auf das Dach stellte und sie mit einer Polizeikelle zum Anhalten bewegte. Die junge Frau stieg aus und der Langener, der sich erneut als Polizist ausgab, habe sie sofort cholerisch angeschrien, wie auch ihre Mutter bestätigt. Erst als diese ebenfalls aus dem Auto ausstieg, sei der vermeintliche Beamte weggefahren.

Bei einem dritten Vorfall soll der Familienvater in einer 30er-Zone ein zu schnell fahrendes Auto angehalten haben – doch bevor der Zeuge aufgerufen wird, ziehen sich Angeklagter und Rechtsanwalt zur Beratung zurück. Mit den bereits erdrückenden und glaubwürdigen Zeugenaussagen im Nacken entschließt sich der 50-Jährige zu einem Geständnis. „Es war eine unglaubliche Dummheit“, räumt der Beschuldigte nun ein und gibt an, sich über die zunehmenden Missachtungen im Straßenverkehr so aufgeregt zu haben, dass er „erzieherisch tätig werden wollte“.

Polizeibeamte müssen belastbar sein Zur Fotostrecke

Gänzlich überzeugt ist Richter Horn von diesem Motiv offensichtlich nicht und betont, dass gerade die Ansammlung an Polizeiutensilien, laut dem gelernten Schlosser zum Teil Überbleibsel eines Karnevalskostüms, auf eine sehr professionelle und zielgerichtete Vorbereitung der Taten hindeutet. Der Vorsitzende hakt weiter nach, da im Büro des Angeklagten unter anderem ein Bild Adolf Hitlers gefunden wurde und der Verdacht des Rechtsextremismus besteht. Der Angeklagte zieht es jedoch vor, zu diesem Vorwurf zu schweigen.

An dem Tatbestand der Amtsanmaßung in drei Fällen sowie der Urkundenfälschung besteht spätestens nach dem Eingeständnis kein Zweifel mehr. Dieses – wenngleich zu einem späten Zeitpunkt erfolgte – Geständnis hält die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zugute und plädiert daher auf eine reine Geldstrafe. Dem gewünschten milderen Urteil des Verteidigers kommt der Vorsitzende nicht nach, sondern gibt mit seinem Richterspruch Staatsanwältin Barbara Homm recht: 160 Tagessätze à 50 Euro – insgesamt also 8000 Euro.