Letztes Gebäude der Langener Terrassen

Abschluss mit Premiere

+ © Schaible Um die Gebäudefront so kompakt wie möglich zu halten, sind die Balkone nicht als Nischen eingelassen, sondern außen an das Terrassen-Passivhaus angesetzt. © Schaible

Langen - Das erste Mehrfamilien-Passivhaus in Langen steht kurz vor der Fertigstellung. Ein Teil der Bewohner ist schon eingezogen. Das Gebäude bildet zudem den Abschluss des Projekts „Langener Terrassen“, bei dem die Firma Bonava (ex NCC) in fünf Jahren an der Elisabeth-Selbert-Allee sieben Gebäude errichtete. Von Markus Schaible