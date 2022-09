ADFC kritisiert untätige Politik

Bei seiner Jahreshauptversammlung begrüßt der ADFC Langen/Egelsbach ein neues Vorstandsmitglied. Außerdem diskutieren die Mitglieder intensiv über Verkehrsthemen.

Langen – Auf der Mitgliederversammlung des ADFC Langen/Egelsbach blickte der Vorstand auf das vergangene Jahr zurück. Trotz Corona waren zahlreiche geführte Radtouren in die Umgebung und auch zwei Mehrtagestouren an Lahn und Rhein und in die Provence möglich. Zu den Radlertreffs traf man sich wegen Corona nur im Sommer im Biergarten. Da der Maimarkt und der verkaufsoffene Sonntag 2021 ausfielen, gab es auch die traditionellen Infostände an diesen Tagen nicht. Lediglich beim Event „Radschnellweg live“ konnte sich der Ortsverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs präsentieren.

Die Fahrradwerkstatt für Geflüchtete konnte im siebten Jahr ihres Bestehens das 1000. gespendete Rad entgegennehmen, reparieren oder ausschlachten und an Geflüchtete weitergeben. Langen und Egelsbach beteiligten sich wieder am Stadtradeln, wenn auch pandemiebedingt etwas weniger Teilnehmende als in den Vorjahren in die Pedale traten. Der ADFC hat in Kooperation mit Zweirad Schneider, E-Bike-Langen und Bike-Technik in Egelsbach auch wieder zahlreiche Fahrräder codiert. Und ein besonderes Highlight war der erste Langener Cargo-Bike-Tag im September mit vielen Ausstellern, Anbietern, Informationen, Lastenrädern und Probefahrten.

Der ADFC begrüßt, dass der Radschnellweg nun von Süden bis nach Langen hinein befahrbar ist. Zur Diskussion über die Zukunft der Bahnstraße hat Mitglied Jörg Berkes ein Thesenpapier mit zahlreichen Anregungen erstellt und der Stadt zur Verfügung gestellt. Eine Einbahnregelung frei für Radfahrende in beiden Richtungen und viel Platz zum Bummeln sind im Sinne des ADFC.

Der Vorstand konnte auf gesunde Finanzen und ein umfangreiches Programm für 2022 verweisen, das zusammen mit den Ortsverbänden Dreieich und Neu-Isenburg erarbeitet wurde. Eine lange Woche rund ums Fahrrad plant der ADFC zudem gemeinsam mit der Verkehrswendeinitiative VILE. Vom 9. bis 18. September gibt es täglich Veranstaltungen (siehe Infokasten). Auch die Zahl der Mitglieder entwickelt sich positiv und ist in den vergangenen fünf Jahren von rund 200 auf 375 gestiegen.

Vorstandswahlen standen bei der Versammlung nicht an. Da Clara Hartmann aber aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist, stellte sich Jasmin Häbich zur Abstimmung und wurde ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung gewählt. Sie wird vor allem die Arbeit des ADFC in den sozialen Netzwerken unterstützen.

In der Diskussion zum Bericht des Vorstandes übten mehrere Mitglieder Kritik an der Stadt Langen. Seit nunmehr fünf Jahren soll die Fahrradstraße an der Dreieichschule bis zum Bahnhof und zur Altstadt verlängert werden, aber das Vorhaben liegt auf Eis. Nun wird ein neues Gutachten zur Kreuzung Odenwaldstraße/Friedrichstraße eingeholt, auf das der ADFC gespannt wartet. Der Vorschlag des Jugendforums für eine Fahrradzone rund um die weiterführenden Schulen wurde der Stadt vor mehr als einem Jahr übergeben. Zu einer konkreten Planung ist es auch hier nicht gekommen. Der Bau des Radschnellwegs stockt ebenfalls – ursprünglich sollte er schon dieses Jahr durchgehend befahrbar sein. Langen wartet noch auf eine Machbarkeitsstudie zur Verlängerung der Straßenbahn. Bis die Ergebnisse im nächsten Jahr vorliegen, wird nichts passieren. Außerdem soll ein Planerwettbewerb in einigen Jahren eine „große“ Lösung einschließlich Radschnellweg für den Bahnhofsvorplatz liefern (wir berichteten). Zu einer provisorischen Zwischenlösung für den Platz gibt es demnächst ein Gespräch mit dem Regionalverband. Der ADFC hofft auf einen baldigen Lückenschluss.

Auch Egelsbach steht in der Kritik. Schon vier Jahre ist es her, dass bei einer Radtour mit Politikern verschiedene Problempunkte besichtigt wurden. Eine Erkenntnis war, dass das sogenannte „Scharfe Eck“ entschärft und für Radler in beide Richtungen sicher befahrbar sein muss. Bisher ist nichts passiert. Auch Egelsbach hat das Thema Radverkehr nun an externe Experten – nämlich von der Hochschule Darmstadt – vergeben. (msc)