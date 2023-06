Alles bereit für die große Stöffche-Party

Von: Julia Radgen

Beliebt bei Groß und Klein: Das Kettenkarussell (hier ein Bild aus 2022) neben der Langener Stadtkirche bietet einen tollen Ausblick. (Archivfoto: Strohfeldt) © Strohfeldt

Endlich ist es soweit: Von Freitag, 16., bis Montag, 19. Juni, feiert Langen Ebbelwoifest - wieder mit Feuerwerk, neuen Höfen und zahlreichen Fahrgeschäften.

Langen – Wenn das Stöffche aus dem Vierröhrenbrunnen fließt, ist Zeit für das vom Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) veranstaltete Traditionsfest, das für ordentlich Stimmung in der Altstadt sorgt. Los geht es mit dem offiziellen Ebbelwoi-Anstich durch Brunnenwirt Heinz-Georg Sehring am Freitag um 18 Uhr am Vierröhrenbrunnen. Für den richtigen Groove sorgt der Orchesterverein mit Livemusik. Optisches Highlight am ersten Festtag ist das Feuerwerk über der Altstadt, das gegen 22.45 Uhr startet. Schausteller, Gastronomen und Heckenwirtschaften haben bis maximal 2 Uhr nachts geöffnet.

Wer zur Unterhaltung mehr braucht als Ebbelwoi, Musik und leckeres Essen, kommt bei den zahlreichen Fahrgeschäften auf seine Kosten. Vor der Stadtkirche dreht und wippt der „Taumler“, Höhenluft schnuppern lässt es sich auf dem Riesenrad, das wieder in direkter Nachbarschaft zum Autoscooter aufgestellt ist. Spaß für Groß und Klein versprechen der Freefall-Tower, die nostalgische Hayner Reitschul’ sowie die 22 Meter hohe Überschlagschaukel „Intoxx“, die an der Ecke zur Dieburger Straße platziert sein wird.

Ein Ausschnitt aus der interaktiven Karte. (Screenshot) © Screenshot: Radgen

Neu in diesem Jahr, ist dass man all diese Standorte – und auch die von Gastronomien, Ständen, Toiletten oder Fahrradparkplätzen – mobil ganz bequem abrufen kann. Per QR-Code, der auf den Plakaten und anderen Stellen angebracht ist, kommen Smartphone-Nutzer zum Veranstaltungsprogramm, Anfahrtsbeschreibungen und weiteren nützlichen Infos. „Herzstück ist die interaktive Karte mit Filtermöglichkeiten“, beschreibt VVV-Vorsitzender Chris Muth. Sie hilft auch Nicht-Langenern bei der Suche nach der nächsten Busstation oder einem Taxistand.

Alle, die sich am Samstag auf den Weg in die Altstadt machen, können ab 15 Uhr beim Singen der Chöre im Kirchhof dabei sein. Ab 19 Uhr lockt die jährliche „Ebbelwoidaaf“ bei der Zugezogene, die sich in besonderer Weise um die Stadt verdient gemacht haben, zu echten Langenern getauft werden, das Publikum an die Bühne vor dem Brunnen. Im Anschluss wird es royal, wenn die diesjährigen Majestäten – Ebbelwoikönigin oder Ebbelwoikönig – gekrönt werden, weil sie das beste Stöffche gekeltert haben. Umrahmt wird das Bühnenprogramm vom Auftritt des Orchestervereins, der um 18.30 Uhr loslegt.

Alten Hof „wiederbelebt“

Natürlich laden auch wieder zahlreiche Höfe und Heckenwirtschaften zum gemütlichen Beisammensitzen mit Freunden und Bekannten ein. „16 Höfe sind es in diesem Jahr“, teilt Muth mit. Erfreulicherweise gibt es auch Neuerungen: Condit Couture haucht dem Hof von Metzger Fritz neues Leben ein. Unter dem Motto „Wie der Blitz zum Fritz“ tischen Jesco Mann und Jens Iwan Schönfelder „Ebbelwoi-Cuisine“ auf – und natürlich die dazugehörigen Getränke. Schräg gegenüber im Metzger Willi Hof versorgen die Betreiber der Gaststätte Westendhalle hungrige und durstige Kehlen mit hausgemachten Spezialitäten und Ebbelwoi. Der Aufruf für neue Höfe neben den alteingesessenen wie etwa der Hofreite oder dem Kirchhof, den der FCL bewirtschaftet, hat gefruchtet. Zapfenstreich für Festbesucher ist am Samstag um 2 Uhr. Der Bachgassenmarkt, auf dem rund 16 Marktbeschicker Schmuck, Handgefertigtes, Gestricktes, Gehäkeltes, Genähtes und Besticktes feilbieten, ist am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr besinnlich mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Stadtkirche. Im Anschluss lädt das TV-Blasorchester im Kirchhof zum Frühschoppen ein. Um Teamgeist, Geschick und Glück geht es bei der Ebbelwoistaffel, die ab 11 Uhr im großen Biergarten der Familie Hausmann am Leuschner-Platz über die Bühne geht. Der Festbetrieb läuft am Sonntag offiziell von 12 bis 23 Uhr.

Der Montag, 19. Juni, ist bei den Schaustellern Familientag und bringt bis 16 Uhr besondere Vergünstigungen mit sich. Stände, Buden und Attraktionen sind von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Etwas auf die Ohren gibt es zwischen 11 und 13 Uhr beim Frühschoppen des Orchestervereins unter dem Motto „Langener Miteinander – babbeln, essen, trinken beim VVV“ im großen Festzelt.

Infos, Tipps und Ratschläge rund ums Brunnenfest gibt es an der VVV-Hütte am Wilhelm-Leuschner-Platz. Dort ist der offizielle Ebbelwoifest-Fan-Shop untergebracht, an dem T-Shirts, praktische Halterungen fürs Gerippte und die Mini-Bembel erhältlich sind. Neu im Sortiment: ein Ebbelwoifest-Fächer und ein peppiger Regenschirm – auch wenn der VVV auf gutes Wetter hofft. Die Holzbude in der Nähe des Vierröhrenbrunnens ist zu folgenden Zeiten besetzt: Freitag von 14 bis 22, Samstag von 15 bis 23, Sonntag von 11 bis 20 und Montag von 11 bis 13 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet.