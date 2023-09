Als der Portefeuiller noch per Hand arbeitete

Von: Philipp Bräuner

Die dritte und vierte Generation: Mutter Monika Wetzl und Tochter Judith Parthon leiten gemeinsam das Geschäft Lederwaren Keim nahe dem Lutherplatz. In diesem Jahr feiert es 100-jähriges Bestehen. © strohfeldt

Vor genau 100 Jahren beginnt die Geschichte von Lederwaren Keim. Heute wird das Traditionsgeschäft in der Innenstadt in vierter Generation geführt.

Langen – Sein hohes Alter sieht man ihm gar nicht an, wenn man das Geschäft Lederwaren Keim in der Rheinstraße zum ersten Mal betritt. In der modernen Einrichtung mit den ordentlich drapierten Koffern, Gürteln, Taschen und Portemonnaies ringsum fällt das massive Gerät im Eingangsbereich erst auf den zweiten Blick ins Auge.

Dabei handelt es sich um eine Sattlermaschine, ein spezielles Gerät zum Nähen von Leder, wie Inhaberin Monika Wetzl erklärt. „Damit hat noch meine Mutter gearbeitet“, erzählt sie, „vor allem bei Reparaturen, die früher immer noch häufig vorgenommen wurden.“ So wie bei ihrer Mutter Else Schmidt ginge das ja heute gar nicht mehr, die Produkte seien dafür gar nicht mehr ausgelegt. So habe sie das Handwerk gar nicht mehr selbst gelernt.

Und das, obwohl sie den Laden bereits seit jetzt 37 Jahren in der dritten Generation leitet, verrät Wetzl. In der Zwischenzeit ist ihre eigene Tochter Judith Parthon miteingestiegen – damit schon die Generation Nummer vier.

Die Geschichte von Lederwaren Keim beginnt vor genau 100 Jahren in Egelsbach. Im Jahr 1923 fängt der „Portefeuiller“ Wilhelm Keim, Wetzls Großvater, in seiner privaten Wohnung an, seine eigenen Lederwaren herzustellen, ganz alleine und per Hand. „Das waren zunächst vor allem große Einkaufstaschen, aber auch schon feinere Kleinlederwaren wie Portemonnaies“, sagt Wetzl. Bis etwa 1930 fertigt Keim in der heimischen Werkstatt seine Waren und verkauft sie in der Umgebung.

Gesellenbrief hängt noch heute im Geschäft

Dass er dabei wusste, was er tat, ist sogar bis heute schriftlich überliefert. „Opas Gesellenbrief hängt hier immer noch bei uns an der Wand“, sagt Wetzl und zeigt auf eine bunt illustriertes Urkunde in einem alten Holzrahmen. Laut der hat Geselle Wilhelm Keim schon im Jahr 1909 seine Prüfung, damals in Neu-Isenburg, „gut bestanden“.

Seinem Handwerk geht Keim danach an verschiedenen Orten nach. 1930 zieht es ihn nach Langen, um erst in der Wassergasse als „Klischee-Keim“ und später in der Rheinstraße seine Waren zu fertigen und an Mann und Frau zu bringen. Aber schon 1934 verschlägt es ihn wieder nach Egelsbach, wo er für sich und seine Familie ein Haus mit Geschäftsräumen kauft. Dort produziert und vertreibt er 31 Jahre lang seine Lederwaren, bald unterstützt von seiner Tochter Else. Stück für Stück stellen sie die Produktion ein und konzentrieren sich schließlich vollends auf den Verkauf. Nach Keims Tod 1965 übernimmt sie den Laden.

Vorerst letztmals zieht das Geschäft unter Wetzl und Parthon dann 2015 um – wieder nach Langen und wieder in die Rheinstraße, wo sie in diesem Jahr ein Jahrhundert Lederwaren Keim feiern, zuletzt mit einer Aktion zum Langener Markt.

Und was wünscht man sich im Geschäft der Keims für die Zukunft, vielleicht noch weitere 100 Jahre Lederwaren für Langen? Soweit wollen sie nicht denken, sagen Wetzl wie Parthon und lachen. Der Tochter fällt dann aber doch noch ein Wunsch ein, der in diese Richtung geht: „Dass uns unsere Stammkunden auch weiterhin treu bleiben und wir den Laden genauso weiter führen können wie bisher.“