Am liebsten gemeinsam an den Tasten

Von: Julia Radgen

Erinnerungsbild vom letzten persönlichen Treffen: Die Mitwirkenden des Harmonika Spielrings und des Accordéon Club du Centre nach dem Freundschaftskonzert in Monts, Frankreich, im Juni 2019. © privat

Seit 50 Jahren ist der Harmonika Spielring Langen mit einem französischem Akkordeonverein verbunden. Diese besondere musikalische Freundschaft feiern beide Club mit einem Jubiläumstreffen, zu dem natürlich auch ein gemeinsames Konzert gehört.

Langen – Der Harmonika Spielring Langen kommt aus dem Feiern von Jubiläen gar nicht mehr raus: Nachdem der Verein mit rund 100 Mitgliedern im vergangenen Jahr das 85-jährige Bestehen begehen und das Orchester den städtischen Kulturpreis entgegennehmen konnte, gibt es erneut einen erfreulichen Anlass: Der Spielring hält seit stolzen 50 Jahren eine musikalische Freundschaft mit Frankreich aufrecht. Aus diesem Anlass gibt es am 20. Mai ein großes gemeinsames Konzert.

Und zwar mit dem Accordéon Club du Centre aus Monts in der Touraine, nahe der Partnerstadt Romorantin. „Als 1973 die Ringverschwisterung Langens mit dem englischen Long Eaton und Romorantin stattfand, unternahm unser Verein eine Konzertreise nach Frankreich“, erzählt die Vorsitzende Beate Rettig-Horch. In Romorantin selbst gab es keinen Akkordeonverein, aber bei einem Weinfest wurden die rund zehn Langener, die damals samt Dirigent und Vorstand nach Frankreich gereist waren, „hellhörig“. Sie wurden auf den Accordéon Club du Centre aufmerksam und knüpften den Kontakt.

„Daraus entwickelte sich eine herzliche und langlebige Freundschaft, die auch heute noch – nach 50 Jahren – Bestand hat“, freut sich Rettig-Horch. Es geht um längst mehr als die Liebe zum Akkordeonspiel: Viele private Bande sind zwischen den Familien beider Seiten gewachsen, sagt Rettig-Horch, die selbst seit 1975 dabei ist und seither an jeder Begegnung mit dem französischen Verein teilgenommen hat. Die jüngeren Mitspielerinnen und Mitspieler beider Vereine sind dank digitaler Technik gut vernetzt: „Sie tauschen sich über eine Whatsappgruppe aus und treffen sich auch privat regelmäßig“, so die Vorsitzende. Das freut sie, denn ihr liegt eins am Herzen: „Es ist wichtig, dass die jüngeren Mitglieder diese Freundschaft weiterführen.“ Denn immer mehr Akkordeonfreunde können mittlerweile aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr an den Fahrten teilnehmen.

Vorbereitung muss sein: Das Organisationsteam des Spielrings in Miltenberg, wohin ein Ausflug geplant ist. © Privat

Herzstück der musikalischen Freundschaft sind die persönlichen Treffen, die wechselseitig im zweijährigen Turnus abgehalten werden. Sie werden von der Stadt und dem Fördererkreis für Europäische Partnerschaften Langen unterstützt. Ein gemeinsames Freundschaftskonzert bildet stets den Höhepunkt. Das jetzige Treffen war eigentlich bereits für 2021 geplant, musste aber pandemiebedingt verschoben werden. „Wir konnten uns für das vergangene Treffen lediglich in digitaler Form zusammenschalten“, so Rettig-Horch.

Gastgeber gesucht Für einige Franzosen sucht der Verein noch Gästezimmer. Wer seins für drei Nächte zur Verfügung stellen kann, erreicht die Vorsitzende Beate Rettig-Horch unter 06103/77968 oder vorstand@hsl-langen.de.

Entsprechend groß ist die Vorfreude, sich das erste Mal seit 2019 wiederzusehen. Seit der Jahrtausendwende ist für die Zusammenkünfte das Himmelfahrtswochenende reserviert. „Da haben auch die Franzosen Feiertag und das passt terminlich sehr gut“, so die Vorsitzende. Insgesamt erwarten die Langener Musiker zum Jubiläumstreffen 36 Gäste aus dem französischen Partnerverein im Alter von fünf bis 80 Jahren. Geleitet wird das Orchester von Michel Dien, der bereits 1973 am ersten Freundschaftskonzert teilnahm. Eine Willkommensparty und eine Tagesfahrt nach Miltenberg am Main stehen auf dem Programm. Das Freundschaftskonzert am Samstag bildet den musikalischen Abschluss, am Sonntag gibt es noch ein Frühstück. Untergebracht sind die Franzosen bei Gastfamilien.

Bei dem Konzert präsentieren sich das erste Orchester der Spielgemeinschaft Langen-Dietzenbach gemeinsam mit dem Schüler-Ensemble und der Gruppe 50plus (Die Tastendrücker), insgesamt rund 34 Musiker. Die Orchester spannen den Bogen von Tänzen im barocken Stil über Musik aus Film und Musical sowie französischen Chansons bis hin zu Jazz, Rock und Pop. „Wir beschließen das Jubiläumskonzert mit gemeinsamen Stücken, diesmal haben wir sogar vier Werke einstudiert“, sagt Rettig-Horch.

