Amtsgericht Langen Vorreiter bei der E-Akte im Kreis

Von: Philipp Bräuner

Teilen

Auf Stippvisite der Langens Gerichtsbarkeit: Justizminister Roman Poseck (rechts) besuchte Direktor Volker Horn und das Langener Amtsgericht. Dabei hatte er aktuelle Ankündigungen im Gepäck. © strohfeldt

Vor großer Umstellung: Justizminister Roman Poseck besucht Amtsgericht

Langen – Sommerzeit ist Reisezeit, auch für den hessischen Justizminister Roman Poseck. Während andere ins außer- und innereuropäische Ausland reisen, um zu entspannen, nutzt Poseck die parlamentarisch ruhigeren Wochen, um den Amtsgerichten einen Besuch abzustatten – so auch dem in Langen. Dabei gibt es an diesem Dienstag nicht nur eine wichtige Neuerung, die er mit Amtsgerichtsdirektor Volker Horn und dessen Mitarbeitern zu besprechen hat, die das Amtsgericht in Langen direkt betreffen.

Die wahrscheinlich gewichtigste Änderung betrifft die Umstellung des Amtsgerichts auf ein elektronisches Aktensystem, die E-Akte genannt. Vor diesem Schritt seien viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Amtsgerichten besorgt, erklärt der Justizminister. „Alle sind deshalb sehr angespannt, denn die Veränderungen, die diese Umstellung mit sich bringt, sind riesig“.

Änderungen bei Bereitschaftsdienst

Dem pflichtet Horn bei: „Manche Richter konnten bisher ihre Arbeit theoretisch ganz ohne Computer erledigen“, sagt er, „mit der E-Akte ist es daher so, als müssten die Mitarbeiter die Programme Word, Excel und Powerpoint gleichzeitig neu lernen.“

Dennoch sind sich beide einig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amtsgericht den Schritt meistern werden. Die Schulungen des Personals seien abgeschlossen, sagt Poseck, sodass am kommenden Donnerstag, 3. August, die elektronische Akte für amtsgerichtliche Zivilsachen eingeführt werden könne. Damit werde außerdem das Langener Amtsgericht das erste im gesamten Kreis Offenbach sein, das die E-Akte bekommt, fügt Horn an.

Zuständigkeit für Neu-Isenburg in der Diskussion Der Landtagsabgeordnete Hartmut Honka (CDU) nutzte den Besuch des hessischen Justizministers, um eine Bitte an Roman Poseck vorzubringen. So solle das Justizministerium prüfen, welche Möglichkeiten es gebe, die amtsgerichtliche Zuständigkeit für Neu-Isenburg vom Amtsgericht Offenbach auf das Amtsgericht Langen zu übertragen, ist einer Pressemitteilung zu entnehmen. Grund seien die überdurchschnittlich langen Verfahrensdauern, durch die das Offenbacher Amtsgericht immer wieder in der Öffentlichkeit negativ in Erscheinung trete, heißt es dort weiter. Laut Langens Amtsgerichtsdirektor Volker Horn hatten bereits in der Vergangenheit verschiedene Stimmen aus der Anwaltschaft im Bezirk Langen diesen Vorschlag beim Justizministerium unterbreitet – offenbar erfolglos.

Neben der Umstellung im Aktensystem, steht ab diesem Monat außerdem eine neue Verordnung für den richterlichen Bereitschaftsdienst an, verkündet Poseck. Die bisher unbezahlte Mehrarbeit der Richterinnen und Richter werde ab August nun mit einer Pauschale von 4,20 Euro pro Stunde abgegolten, für tatsächliche Einsätze sind es zwischen 20 und 25 Euro.

Im Gespräch zwischen Horn und Poseck sei allerdings auch eine Reform des Bereitschaftsdiensts allgemein diskutiert worden, sagt der Justizminister. Dabei sei es um die Idee gegangen, die Bereitschaftsdienste auf einzelne Amtsgerichte im Regierungsbezirk Darmstadt zu konzentrieren. Konkret wären hier die Gerichte in Dieburg und Rüsselsheim ins Gespräch eingebracht worden. „Die Entscheidung darüber liegt allerdings beim Landgericht Darmstadt“, sagt Poseck.

Für das Amtsgericht in Langen, dass sich die Bereitschaft mit dem in Seligenstadt teilt, sei das in jedem Fall eine Entlastung, sagt Horn. Durch die psychiatrische Abteilung an der Asklepios Klinik sei man in der Bereitschaft besonders häufig gefordert, denn: „Wenn es um eine Fixierung oder Unterbringungsentscheidung in der Psychiatrie geht, dann landet die jedes Mal bei uns“, erklärt er.

Nicht zuletzt kündigte der Justizminister an, dass in dem Fachbereich 477 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. „Diese Stellen sollen natürlich auch der Entlastung der Amtsgerichte zugutekommen“, sagt Poseck.

Eine kurze Verabschiedung von Horn, dann geht es für Poseck schon weiter. Nächste Station: die JVA in Frankfurt. Denn auch Gefängnisse sind Teil der Justiz, sagt Poseck. (Philipp Bräuner)