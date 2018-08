Byke-Abgang sorgt für Verärgerung

Langen - Das Aus kam völlig überraschend: Nach nur zehn Monaten hat die Byke Mobility GmbH ihre Leihfahrräder abgezogen. Bürgermeister Frieder Gebhardt zeigt sich nun enttäuscht und verärgert zugleich.

Denn die Kooperation mit der Stadt sei aus heiterem Himmel beendet worden, ohne dies ausreichend vorher anzukündigen. Lediglich in einer knappen E-Mail habe Geschäftsführerin Julia Boss die vollendeten Tatsachen mitgeteilt. Wie sie schreibt, „erlauben es uns die niedrigen Nutzungszahlen in Verbindung mit den Service- und Wartungskosten sowie Vandalismusfällen derzeit leider nicht, wirtschaftlich nachhaltig in Langen zu arbeiten“. Weiter heißt es: „Leider hat sich auch unsere Annahme, eine große Anzahl von Pendlern in und aus Langen nach Frankfurt für unser Angebot gewinnen zu können, nicht in dem Ausmaß bestätigt, wie es für uns notwendig wäre. Die Folge ist, dass wir unser Leihfahrradangebot in Langen bezuschussen müssen.“ Daher werde die Fahrradflotte in Frankfurt zusammengezogen, wo Byke eine bessere Nutzungsrate verzeichne.

Nach Gebhardts Worten habe das Unternehmen auf Nachfrage immer die Auskunft gegeben, dass die Zahlen in Langen stimmen. „Umso verwunderlicher ist jetzt das abrupte Ende. Leider wurde nicht das Gespräch mit uns gesucht, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten für eine bessere Auslastung zu finden“, bedauert der Verwaltungschef. Die Stadt habe die günstige Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr von Anfang an begrüßt und nach Kräften unterstützt. Beispielsweise wurden mehrere zentrale Standorte für das Aufstellen der Räder reserviert und beschildert. Byke kam allerdings ohne feste Stationen aus. Die Räder konnten im Prinzip überall abgestellt werden.

Das Berliner Unternehmen war im vorigen Jahr auf die Stadt zugekommen, um auf eigenes wirtschaftliches Risiko seinen Verleih-Service einzurichten und von hier aus die Region zu erschließen. Andere Anbieter haben laut Gebhardt immer eine Kostenbeteiligung verlangt. Die Leihräder konnten seit vorigem Oktober per Smartphone-App gebucht und auf- und abgeschlossen werden. Vor Kurzem hatte der Verleiher an der Gebührenschraube gedreht. Seitdem gab es für 50 Cent nur noch 20 statt 30 Minuten Leihzeit. (ble)