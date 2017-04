Angefahrene Frau winkt vergeblich: Unfallfahrer flüchtet

Langen - Eine 17-Jährige wird von einem Auto angefahren. Sie macht mit Winken auf sich aufmerksam - der Unfallfahrer allerdings fährt davon.

Ein Autofahrer ist gegen 7 Uhr am Montagmorgen auf der Darmstädter Straße in Langen in Richtung Egelsbach unterwegs. Laut Polizei streift er dabei mit seinem Wagen eine 17-Jährige, die gerade wohl etwas unachtsam die Straße überqueren will. Die Langenerin zieht sich dabei leichte Prellungen am linken Fuß und an der Hand zu. Das Auto allerdings fährt nach der Kollision zunächst weiter. Nach etwa 200 Meter nach der Unfallstelle hält der Wagen an und der Fahrer steigt aus, berichtet die Polizei weiter. Er bemerkt die winkende Frau und steigt aber wieder in sein Auto, um wegzufahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die die deutlichen Winkzeichen der 17-Jährigen als auch den anhaltenden Wagen bemerkt haben. Sie sollen sich unter der 06103/9030-0 melden. (jo)

