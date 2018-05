Anhebung der Brücke verschoben

Langen - Die Pressen blieben arbeitslos: Die eigentlich für Pfingstsonntag geplante Anhebung der Bahnbrücke zwischen Südlicher Ringstraße und Mörfelder Landstraße musste verschoben werden. Sie findet nun voraussichtlich kommendes Wochenende statt.

Alles war vorbereitet: Am Sonntag um 4 Uhr sollten die ersten 30 Zentimeter der Brückenanhebung in Angriff genommen werden. Doch so weit kam es nicht: Kurz, bevor es losgehen sollte, hat das Team aus Arbeitern und Ingenieuren auf der Baustelle Abweichungen zwischen den vorhandenen Bauplänen und den tatsächlich verwendeten Fahrbahnplatten festgestellt. Zur Sicherheit müssen nun die bereits installierten Stahlvorrichtungen angepasst werden, die der Brücke beim Abheben seitlichen Halt geben sollen.

Auf die Zeitplanung des Mega-Projektes wirkt sich diese Änderung nach Angaben der städtischen Pressestelle erst mal nicht aus: Die Verantwortlichen hätten vorab Zeitpuffer für Unvorhergesehenes einkalkuliert, heißt es aus dem Rathaus. Angedacht ist jetzt, die Brücke am kommenden Wochenende (Samstag, 26., und Sonntag, 27. Mai) nach oben zu befördern.

Erforderlich ist die Höherlegung des circa 1500 Tonnen schweren Bauwerks, um Schäden wie Rost und Abplatzungen mit Hilfe eines darunter hängenden Gerüsts zu beheben. In der normalen Position wären die Oberleitungen der Bahn zu nahe an der Brücke. Abhilfe sollen 24 Pressen schaffen, die auf den vier Pfeilern montiert sind. Mit ihnen wollen die Arbeiter den fast 50 Jahre alten Betonkoloss in kleinen Etappen um insgesamt 1,50 Meter anheben. So soll sie dann bis in den November hinein verharren. (ble)