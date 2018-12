Arbeiten im Zeitplan: Trotzdem Fragezeichen hinter Eröffnung

Diese Woche wurde asphaltiert: Die Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Bahnlinie Darmstadt-Frankfurt liegen im Zeitplan. Zumindest aus dieser Sicht könnten am Mittwoch die Autos wieder rollen.

Langen - Die Bauarbeiter sind im Zeitplan – aus ihrer Sicht steht einer Wiedereröffnung der Brücke über die Bahn am Mittwoch, 19. Dezember, nichts im Weg. Allerdings: Das allerletzte Wort hat der Prüfingenieur. Von Markus Schaible

Und dessen Aussage wird erst Montag oder Dienstag erwartet. Langen, die geteilte Stadt: Seit 7. April ist mit der Brücke über die Bahnlinie die wichtigste Verkehrsader zwischen dem Ost- und Westteil der Kommune gesperrt. Das 94 Meter lange Bauwerk zwischen der Südlichen Ringstraße und der Mörfelder Landstraße war nach knapp 50 Jahren dringend sanierungsbedürftig – und die Arbeiten waren überaus kompliziert. Sie erforderten eine jahrelange Planung, unter anderem, weil das 1550 Tonnen schwere Bauwerk über einer der deutschen Eisenbahn-Hauptstrecken um 1,50 Meter angehoben werden musste. Ende Oktober wurde die Stahl-Beton-Konstruktion wieder abgesenkt – die Arbeiten waren damit aber noch lange nicht beendet.

„Alles läuft absolut planmäßig“, berichtet Manfred Pusdrowski, Leiter der Kommunalen Betriebe Langen (KBL), die die Bauüberwachung innehaben. In dieser Woche fanden die Asphaltierungsarbeiten statt, jetzt am Wochenende sollen die Brückengeländer und die Laternen montiert werden.

Wie werde ich Baugeräteführer/in? Zur Fotostrecke

„Alles ist auf eine Wiedereröffnung der Brücke am Mittwoch ausgelegt“, sagt Pusdrowski, „und ich habe auch keinen Zweifel, dass der Termin vom Ablauf der noch anstehenden Arbeiten her haltbar ist.“ Trotzdem könne heute noch nicht definitiv die Wiedereröffnung verkündet werden. Denn letztlich komme es auf die Entscheidung des Prüfingenieurs an und die werde erst am Montag oder Dienstag erwartet. Er gehe davon aus, dass am Dienstagmittag bekannt gegeben werden könne, ob die Brücke dann am Mittwoch im Laufe des Tages wieder befahrbar sein wird.

Wenn dem so ist, dürfe aber vermutlich erst mal nur der Pkw-Verkehr über das Bauwerk rollen – unter anderem, weil die Markierungsarbeiten für die Fahrradstreifen erst später ausgeführt werden können. Denn direkt nach dem Asphaltieren sei noch Split auf der Fahrbahn, dann würden die Markierungen nicht halten. „Auch ansonsten werden bis in das Jahr 2019 hinein planmäßig noch weitere Restarbeiten erledigt“, kündigt Pusdrowski an.