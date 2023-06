Asklepios Klinik Langen: Arm eingipsen und Teddy operieren

Spannender Einblick: Familie Hartmann bekommt von Lisa Keckeis, Sachgebietsleiterin beim Eigenbetrieb Rettungsdienst des Kreises, den Rettungswagen erklärt. © Kegler

Beim Tag der offenen Tür an der Asklepios Klinik Langen gibt es allerlei zum Ausprobieren. Auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten.

Langen – Gebannt schaut Tayler Hartmann ins Innere des Rettungswagens, der vor dem Eingang der Asklepios Klinik parkt. Zwischen Verbandsmaterial, EKG-Gerät und Sauerstoffflasche liegt eine Puppe auf der Trage, an der eine Infusion befestigt ist. „Und hier fährt man dann mit, wenn man verletzt ist?“, fragt er Lisa Keckeis. Die Sachgebietsleiterin des Eigenbetriebes Rettungsdienst des Kreises fährt noch schnell die Trage ein und erklärt: „Richtig, hier liegen die Patienten dann drauf und wir versorgen sie, bis wir im Krankenhaus angekommen sind.“

Doch nicht nur Notfallmedizin gibt es am Tag der offenen Tür des Langener Krankenhauses zu sehen. Zwischen Notaufnahme, Ärztlichem Bereitschaftsdienst und der Intensivstation sind die Stände der klinikeigenen Fachrichtungen und externer Partner aufgebaut, um die sich zur Mittagszeit allerlei Interessierte drängen. In der Gefäßchirurgie hat Chefarzt Konstantinos Donas das Modell einer Vene aufgebaut und beschreibt: „Besonders bei Rauchern kann ein solches Gefäß mal verstopfen. Das wird dann richtig gefährlich, sodass wir in einem minimalinvasiven Eingriff den Verschluss wieder lösen.“ Am Modell können die Besucher das Prozedere gleich selbst ausprobieren. Mit ruhiger Hand schiebt Johannes Bertram den dünnen Katheter in den Schlauch und löst mithilfe eines sehr kleinen Staubsaugers die Verstopfung. „Das funktioniert ja wirklich gut“, triumphiert er.

Anatomie zum Angucken: Im Foyer ist ein großes Modell einer menschlichen Lunge ausgestellt. © Kegler

Einige Zimmer weiter ist Krankenschwester Dagmar Becker mit ihrem Gipswagen angerückt und legt jedem, der möchte, einen Unterarmgips an. „Das ist wirklich ein echter Gips, den wir auch verwenden, wenn sich jemand das Handgelenk gebrochen hat. Zuerst kommt eine dünne Schutzschicht auf den Arm, dann eine Lage Watte, die die Feuchtigkeit aufsaugt, und zum Schluss der eigentliche Gips“, beschreibt sie. Mit ausgestrecktem Arm sitzt Sven Brandt schon auf dem Stuhl vor der Krankenschwester. Er hat sich für einen gelben Gips entschieden, der nur wenige Minuten später an seinem Arm klebt. „Aber nicht vergessen, ihn heute Abend wieder zu entfernen“, erinnert Becker schmunzelnd.

Neben chirurgischen Eingriffen zum Ausprobieren sind an dem Tag in den Räumlichkeiten der Asklepios Klinik auch kostenlose Untersuchungen – etwa der Ultraschall des eigenen Herzens oder eine Blutdruckmessung – zu entdecken. Die Chefärzte erklären zudem in vielseitigen Vorträgen, wie ein Schlaganfall erkannt wird oder wann eine OP bei Gelenkschmerzen sinnvoll ist.

Da ist eine ruhige Hand gefragt: Louis und Jerome operieren in der Teddy-Klinik ihr Kuscheltier. © Kegler

Im Untergeschoss lockt die Teddy-Klinik die kleinen Besucher in eine aufregende Krankenstation. Am Eingang gibt es einen Ambulanzbogen und ein Kuscheltier, dass an verschiedenen Stationen verarztet werden muss. Wie in der richtigen Notaufnahme, die sich ein Stockwerk darüber befindet, gibt es einen Wartebereich, hinter dem das Untersuchungszimmer aufgebaut ist. Sind hier alle Anamneseschritte vollbracht, geht es weiter in den Operationssaal, zum Röntgen oder in die Apotheke. Das Faultier von Louis und Jerome hat eine große Wunde, die schnell genäht werden muss. Geschwind hat sich Louis in das passende Operationsoutfit geworfen und versucht, die Wunde mit Nadel und Faden zu schließen. Immer wieder rutscht das dünne Garn aus der Öse, doch irgendwann sind alle Stiche gesetzt und die Wunde verschlossen. Zuallerletzt knoten die beiden Jungs den Faden gewissenhaft zu und der Aufenthalt des Faultieres in der Teddy-Klinik ist beendet.

Am Rettungswagen vor der Tür hat Lisa Keckeis derweil bereits allerlei Interessierten die Gerätschaften zur Erstversorgung von Patienten erklärt und meint: „Wir wollen hier natürlich auch versuchen, den Menschen ein wenig die Angst vor uns und dem Krankenhaus zu nehmen und Berührungsängste abzubauen.“ Mit Erfolg: Nach dem Abklappern der vielen Mitmachstationen im und um das Krankenhaus ist bei den meisten Besuchern keine Spur mehr von Furcht zu erkennen. (Moritz Kegler)