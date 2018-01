Asklepios Klinik meldet abermals Rekordzahl bei Geburten

Die kleine Elseny, die am 31. Dezember um 21.28 Uhr zur Welt kam, ist das letzte Neugeborene der Asklepios Klinik im Jahr 2017. Mit ihr taten in den vergangenen zwölf Monaten 980 weitere Babys in Langen den ersten Schrei. Für die stolzen Eltern Rahel und Ayeno Gehebriwot ist Elseny das zweite Kind.

Langen - Wenn der Trend der Freund der Asklepios Klinik ist, so wie es das Sprichwort besagt, dann ist dieses Jahr die 1000er-Marke fällig: 981 Babys sind anno 2017 in der Langener Klinik zur Welt gekommen – abermals ein Rekord.

Eine weitere deutliche Steigerung der Geburtenzahlen meldet die Frauenklinik der Asklepios Klinik Langen. Kamen in 2016 noch 944 Kinder zur Welt, so waren es in 2017 bereits 981 neue Erdenbürger, die von Dr. Helga Rockstroh, Oberärztin der Geburtshilfe, und ihrem Team auf die Welt gebracht wurden. Neben der rein medizinischen Leistungsfähigkeit trägt auch das individuelle Betreuungskonzept entscheidend mit dazu bei, dass die Geburtenzahlen in Langen seit Jahren kontinuierlich steigen. Dazu passt auch, dass das Elternzentrum der Klinik zurzeit komplett renoviert wird. So wird für die Kurse, die dort für werdende und junge Eltern stattfinden, Wohlfühlambiente geschaffen. Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe steht unter der Leitung von Chefarzt Dr. Eckart Krapfl.

Besonderen Wert legen Ärzte, Hebammen und die Kinderschwestern in Langen auf die individuelle Betreuung der Schwangeren vor, während und auch nach der Geburt. Unterstützt wird das Konzept der ganzheitlichen Geburtshilfe durch Aromatherapie, Homöopathie und Akupunktur. In ruhiger familienfreundlicher Atmosphäre verläuft die Geburt ohne Zeitdruck. Ein Team aus erfahrenen Hebammen und geburtshilflich ausgebildeten Ärzten betreut die werdende Mutter.

Dank moderner Schmerztherapie können Schmerzen auch per rückenmarksnaher Anästhesie genommen werden. „Bei der ‘Patient Controlled Epidural Analgesia’, kurz PCEA, können die Schwangeren selbst über eine Schmerzpumpe ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend die Verabreichung des Schmerzmittels steuern. So wird der Schmerz bei Bedarf schnell und effizient genommen“, sagt Dr. Rockstroh.

Der Kaiserschnitt – ob geplant oder sich während der Geburt ergebend – gehöre zum medizinischen Alltag. „Als Standardverfahren wird in Langen der sogenannte ‘sanfte Kaiserschnitt’ angewendet. Dieses spezielle Verfahren sorgt für eine besonders schnelle Genesung nach dem Eingriff“, erklärt Rockstroh. „Der Partner oder eine Begleitperson kann auf Wunsch die werdende Mutter in den Operationssaal begleiten und dabei sein, wenn das Kind auf die Welt kommt.“

Auf eine enge Mutter-Kind-Beziehung werde von Anfang an geachtet. Dazu trage besonders das sogenannte „Rooming in“ bei: Mutter und Kind sind, wenn gewünscht, rund um die Uhr zusammen. Auch Väter und Geschwister können unter fachkundiger Anleitung in die Versorgung der Säuglinge mit einbezogen werden.

Und wenn’s mal ganz schnell gehen muss: Am Haupteingang der Klinik gibt es einen „Last-Minute-Storchenparkplatz“ – für werdende Eltern im Notfall.