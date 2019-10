Auch nach dem Kalten Krieg bleibt es eisig

VON MARKUS SCHAIBLE.

Langen – Das Buch handelt von Russland, von Politik, von Krieg und von Frieden – und dennoch spielt die Stadt Langen darin eine bedeutende Rolle. Warum das so ist, wird bei der Langener Lesung im Auditorium Maximum der Deutschen Flugsicherung (DFS) schnell klar: Fritz Pleitgen, Journalisten-Urgestein und einer der beiden Autoren von „Frieden oder Krieg: Russland und der Westen – eine Annäherung“, hat für den Rückblick auf einen ganz besonderen Flug ausführlich bei der DFS recherchiert; der Kontakt, der damals geknüpft wurde, führte nun zur Lesung mit Pleitgen und dem Schriftsteller Michail Schischkin.

Man nehme: einen Generalsekretär der KPdSU, ein russisches Verkehrsflugzeug mit einem einzigen Passagier, aber fünf Stewardessen, einen am Ende angeschickerten Journalisten und die kürzeste Sondersendung in der ARD. Und man erhält: einen tiefen Einblick in eine Zeit, in der der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt war, der aber gleichzeitig zeigt, wie die Russen „ticken“.

Es war Fritz Pleitgen vergönnt, als erster westlicher Journalist ein Interview mit einem KPdSU-Generalsekretär zu führen. Doch bis er mit seinem angemieteten russischen Kamerateam (ein eigenes durfte er nicht haben) am 17. Mai 1973 endlich auf Leonid Iljitsch Breschnew traf, hatte man ihn lange hingehalten; so lange, dass es unmöglich war, das Material (wie von sowjetischer Seite gewünscht) rechtzeitig zur Tagesschau nach Deutschland zu schaffen – schließlich hätte der Umweg über Ost-Berlin genommen werden müssen, samt Grenzübertritt zu Fuß. Da lernte Pleitgen die Macht der Partei kennen: Er wurde allein in eine rund 100-sitzige Iljuschin Il-18 gesetzt, fünf Stewardessen versorgten ihn mit Kaviar, Wodka und Champagner – und am Ende sprang ein leicht angesäuselter Journalist auf dem Flughafen Köln auf die viel zu niedrige Treppe, die zum Flieger gerollt wurde. Dass die Tagesschau-Redaktion die Ausstrahlung des Interviews ablehnte und es letztlich als Sechs-Minuten-Sondersendung gezeigt wurde, ist der Schlusspunkt hinter einem denkwürdigen Tag.

Um diese Episode (die bei der Lesung natürlich für reichlich Lacher sorgt) für das Buch aufzuarbeiten, hatte Pleitgen vergangenes Jahr die Pressestelle der DFS kontaktiert. Aufzeichnungen über den Flug existieren nicht mehr, doch Pressesprecherin Ute Otterbein leitete die Bitte an ehemalige Fluglotsen weiter; einer von ihnen, Lothar König, konnte zumindest aus damaliger Sicht berichten, wie solche Sonderflüge gemeinhin abliefen.

Trotz der im Nachhinein amüsanten Begebenheit: Es ist ein ernstes Buch, das Schischkin und Pleitgen geschrieben haben. Denn Russland und der Westen sind sich auch nach dem Ende des Kalten Krieges nicht grün – warum das so ist, beleuchten die Autoren aus unterschiedlichem Blickwinkel und mit durchaus unterschiedlichen Ansichten. Eine große Rolle spielt dabei aus Sicht des seit Langem in der Schweiz lebenden Russen Schischkin die Ansicht seiner Landsleute, ein starker Herrscher werde es schon richten – egal ob Zar, Generalsekretär oder Präsident.

Pleitgen sieht Wladimir Putin durchaus noch als verlässlichen Gesprächspartner und warnt: „Wir sollten uns nicht als Erzieher aufspielen, wir werden eine Atommacht nicht erziehen.“ Schischkin ist anderer Ansicht: „Putin ist ein Verbrecher, der an der Macht bleiben will.“ Derart polarisierende Meinungen machen Lust auf das Buch – die Schlange am Verkaufs- und Signierstand ist jedenfalls so lange wie sonst selten bei der Langener Lesung.