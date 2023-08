Katy Walther (Grüne): Auch ohne Auto mobil sein

Von: Julia Radgen

Der Wilhelm-Leuschner-Platz ist einer von Katy Walthers liebsten Orten in Langen. Sie ist froh, dass das Grünen-Regionalbüro mitten in der Innenstadt liegt. © Constantin Urban/Privat

„Ich wollte eigentlich nie Berufspolitikerin werden“, sagt Katy Walther. Doch heute ist die Grünen-Landtagsabgeordnete froh, dass sie den Schritt gewagt hat. Sie will wieder ins Landesparlament und ihre Kernthemen voranbringen.

Langen – Die frühere Journalistin findet, Eigenschaften aus ihrem erlernten Beruf sind auch für eine gute Politikerin unabdinglich: „Gemein ist beiden, dass man Menschen mögen und kommunikativ sein muss, hartnäckig sein sollte und sich nicht gleich abschrecken lässt.“ Ganz zu schweigen vom Recherchieren und Redenschreiben.

Politisiert hat die Mutter zweier Teenager nicht zuletzt ihre eigene Selbstständigkeit – und die damit zusammenhängende Not, einen Betreuungsplatz zu finden. „Da fühlte ich mich plötzlich in ein Familienmodell von 1960 zurückkatapultiert, einen Kitaplatz gab es nicht“, erinnert sich die 49-Jährige. Also hat sie sich mit anderen Eltern zusammengeschlossen und an die Stadtverordnetenversammlung in ihrem Wohnort Obertshausen gewandt. „Das hat meinen Kampfgeist geweckt und ich habe gemerkt, in diesem männerdominierten Gremium bewegt sich in dieser Hinsicht nichts, wenn Frauen nicht selbst mit drin sitzen“, sagt sie.

Es dauert dann jedoch noch acht Jahre, bis sie Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen wird. „Ich habe mir angeguckt, welche Partei Themen angeht, die für Frauen wichtig sind“, sagt Walther. Dabei seien nur Grüne und SPD übrig geblieben, letztere war ihr in den Strukturen aber ein „bisschen zu starr“. „Die Grünen waren da anders: Man konnte sich schnell engagieren und bekam Verantwortung“, so Walther.

Geschlechtergerechtigkeit und Mobilität im Fokus

Bei der vergangenen Landtagswahl fehlt noch ein grüner Name für den Wahlkreis, sie lässt sich aufstellen – und kommt über die Landesliste ins Hessische Parlament, in dem sie nun eine Legislaturperiode sitzt. Aber auch die Grünen, die sich Mühe geben, Gremien paritätisch zu besetzen, haben ein Problem: zu wenig weibliche Kandidatinnen. Aktuell sei nur ein Drittel der Landtagskandidatinnen Frauen, weiß Walther. „Es müssen mehr Frauen in die Politik“, glaubt sie. Dafür müsse diese aber familienfreundlicher werden. „Bei Sitzungen bis 22 Uhr sieht man seine Kinder kaum mehr und erfährt von guten Noten nur über Whatsapp“. Des Weiteren müssten Frauen und Mütter in der Politik gezielt gefördert werden. Hier sieht sie ihre Partei mit dem Frauenstatut auf dem richtigen Weg. „Wir Grünen haben das bereits institutionalisiert.“

Neben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – vor allem für Frauen – durch verlässliche Kindergarten- und Schulbetreuung hat sich Katy Walther das Thema Mobilität auf die Fahnen geschrieben. „Das hat für mich mit sozialer Teilhabe zu tun“, sagt die Grünen-Politikerin. 20 Prozent der hessischen Haushalte haben kein Auto, betont sie. „Diese Menschen wollen aber auch am Leben teilnehmen, müssen zum Arzt et cetera“. In der Großstadt komme man gut ohne zurecht, in einer Kommune wie Langen sei das schwieriger. „Wir haben schon Dinge auf den Weg gebracht wie das Hessenticket für Geringverdiener – aber wenn nichts fährt, nutzt das beste Ticket nichts.“ Deshalb sei es wichtig, Projekte wie die RTW anzustoßen. „Wir bewegen uns in die richtige Richtung“, meint Walther. Auch den Hopper halte sie für ein gutes Projekt – das allerdings nur mit Fördermitteln zu stemmen sei.

Zur Person Katy Walther wurde 1974 in Bad Salzungen geboren. Parallel zum Studium in Marburg absolviert sie ein Volontariat zur Redakteurin beim Meininger Tageblatt. Anschließend arbeitet sie bei verschiedenen Medien, später als freie Journalistin und ab 2017 als Koordinatorin der Flüchtlingsdienste beim Malteser Hilfsdienst. In die Partei Bündnis 90/Die Grünen tritt sie im März 2016 ein, sie wird Sprecherin des Ortsverbands Obertshausen und Stadtverordnete. Seit Januar 2019 ist sie Mitglied des Landtags, sitzt unter anderem in den Ausschüssen für Digitales und Datenschutz, für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und der Enquetekommission „Mobilität der Zukunft in Hessen 2030“. (jrd)

„Wir investieren zu sehr in alte Infrastruktur“, glaubt Walther. Statt Autobahnausbau müssten ÖPNV und Radverkehrsprojekte vorangebracht werden. Es gehe nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, wie sie mobil sind. „Es geht um Wahlfreiheit! Viele Bürgerinnen und Bürger wollen klimafreundlich unterwegs sein, aber dazu fehlen die Voraussetzungen“. Dafür seien mehr Investitionen in nachhaltige Mobilität nötig, auch aus dem Bundeshaushalt. Großes Ziel ist ein Mobilitätsgesetz für Hessen.

Um sich anzuhören, was die Bürgerinnen und Bürger vor Ort beschäftigt – etwa Begrünung von Neubauten oder die Angst, dass Oberlinden verlottert – sei das Regionalbüro in Langen ein guter Ort, findet Walther. „Uns sieht jeder, weil wir mittendrin sind und Langen ist eine tolle Stadt.“ Auch wenn Beschimpfungen und Vandalismus leider zur Tagesordnung gehören. „Aber wir lassen uns nicht vertreiben!“, sagt Walther – und es blitzt wieder das Kämpferische hervor.

Als Ausgleich zur Politik hat es die 49-Jährige am liebsten ohne viele Menschen. „Ich lese gerne, gehe wandern und ins Programmkino.“ Beruflich müsse sie immer viel reden, da habe sie es in der Freizeit gerne ruhig. „Gartenarbeit, dazu ein Hörbuch auf die Ohren und ein Schwätzchen mit den Nachbarn, das ist für mich Entspannung“, sagt sie.