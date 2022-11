Auf neue Pfade gewagt

Von: Julia Radgen

Ungewohnt leise Töne: Moritz Maier hat sich mit Sängerin Vanessa Kohl zum Akustik-Duo „Cape of Contra“ zusammengetan. Am Sonntag erscheint ihre erste EP. © privat

Den Langener Musiker Moritz Maier kennen viele musikinteressierte Bürger der Sterzbachstadt noch aus der fünfköpfigen Rock-Combo „Crayfish“ und später „Alaska Pirate“. Nun macht er wieder Musik mit einem neuen Projekt. Doch diesmal schlägt er ganz andere Töne an.

Langen – Der 38-Jährige hat sich mit der Sängerin Vanessa Kohl zusammengetan und ein neues Duo ins Leben gerufen. „Cape of Contra“ nennt sich das Akustik-Projekt der beiden. Die Zusammenarbeit ist eher zufällig entstanden, erzählt Maier, nachdem es um die Rockband Alaska Pirate ruhig geworden ist. „Ich habe ja mein Leben lang mit denselben vier Leuten Musik gemacht und bin jetzt nicht auf der Suche nach jemand Neuem gewesen.“ Kennengelernt haben sich die beiden Musiker in Maiers Tonstudio „Stereo Satellite“ in Darmstadt. Der Langener Gitarrist und Sänger hatte gerade für einen privaten Aufritt Verstärkung gesucht – „eigentlich eine einmalige Sache“, sagt Maier. „Doch dann war das so gut und so passend, dass wir gesagt haben, wir machen da was draus!“, erzählt der Langener, der im Hauptberuf an der Sonnenblumenschule unterrichtet. Kohl kommt aus Heppenheim und ist Biochemikerin.

EP und Musikvideo kommen Sonntag raus

So haben Maier und Kohl seit dem Sommer an Songs gearbeitet und die ersten aufgenommen. „Es ist ein gutes Gefühl, nach langer Zeit wieder mit selbstgeschriebenen Songs aus dem Studio zu kommen“, sagt Maier. Einige Lieder basieren auf Entwürfen, die er schon länger in der Schublade hat. „Ich hab schon immer mal Songs geschrieben, die stilistisch nicht zur Band gepasst haben“, so der Langener. Sie waren zu ruhig und für Akustikgitarre gedacht. „Diese Seite war schon irgendwie immer da, aber ich habe nichts mit diesen Songs gemacht.“ Nun in der Kombination mit zwei Personen und einer Akustikgitarre hat er Gelegenheit, diese musikalische Seite auszuleben. Einige Songs hat Maier stark überarbeitet, viele ganz neu geschrieben.

Die erste Single „Sunrise Fantasies“ erscheint am Sonntag, 4. Dezember. Dann ist die nach dem Duo benannte Mini-EP „Cape of Contra“ auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar. „Es ist ein sehr persönlicher und optimistischer Song“ , sagt Maier über den Erstling. Der Stil sei poppiger, mainstreamiger als alles, was er früher gemacht habe. Mit einer Akustikgitarre und zwei Stimmen kommt die Musik von „Cape of Contra“ puristisch, romantisch und deutlich leiser daher. Der Name des Duos beschreibt für Maier persönlich „den Ort, an dem man sich in seiner Gedankenwelt befindet, der vielleicht unruhig ist, aber produktiv“. Am selben Tag um 14 Uhr feiert auch das Musikvideo zur ersten Single „Sunrise Fantasies“ Premiere. Die wird schon jetzt auf Social Media und dem Youtube-Kanal von Stereo Satellite angekündigt „Ich habe gelernt, dass man das jetzt so macht“, sagt Maier lachend.

Mehr Songs und Liveauftritte geplant

Nicht die einzige Änderung für den erfahrenen Musiker, der mit seinen Bandkollegen Fabian Fink, Patrik und Dominik Westphal und Marcel Schweer – alle kennen sich noch aus Schulzeiten – 2001 als Schülerband des Dreieichschule startete, 2010 den städtischen Kulturpreis gewann und allein mit Crayfish über 300 Konzerte gespielt hat. „Es ist das erste Mal, dass ich etwas veröffentliche, was ich nicht in der Hand haben kann“, betont er. Denn die EP erscheint rein digital zum Streamen. Der Vorteil: Im Gegensatz zur physischen Pressung kann sie ohne großen Aufwand um mehr Lieder erweitert werden. „Wir wollten jetzt nicht warten, bis wir zehn Tracks haben, sondern loslegen“, erklärt er.

Wie sich das für ihn anfühlen wird – vor allem bei Liveauftritten, die das Duo natürlich plant – darauf ist Maier selbst gespannt. „Man kennt mich im Musikbereich als rockigen Gitarristen“, darum sei er sehr gespannt wie sein neues Projekt auch bei alten Fans und Bekannten ankommt. Er kann sich gut vorstellen, dass die Musik von Cape of Contra auch Leute anspricht, die mit dem Sound von Alaska Pirate nicht so viel anfangen konnten. Und die Bühnenaufritten werden natürlich ganz anders als mit Band. „Es ist alles sehr ungewohnt, aber ich freue mich sehr darauf“, sagt der Musiker. Immerhin stecken viele Monate Arbeit, viel Herz und Leidenschaft im Projekt.

