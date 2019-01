Aufruhr in Langen: "Faschisten sind nicht willkommen"

Langen – Die Jusos schlagen Alarm: In Langen sind in jüngster Zeit Aufkleber und Flugblätter der Identitären Bewegung aufgetaucht. Diese vertritt völkische Ideologien. Von Markus Schaible

Sie agieren im Verborgenen: Mutmaßliche Anhänger der Identitären Bewegung haben in den vergangenen Wochen in Langen Flugblätter in Briefkästen geworfen und im öffentlichen Raum Aufkleber angebracht. Darauf machen jetzt die Jusos Langen/Egelsbach aufmerksam. Mit diesem mit dem griechischen Buchstaben „Lambda“ versehenen Materialien „versucht diese demokratiefeindliche Gruppierung vermehrt, nun auch in Langen Fuß zu fassen“, zeigt sich der SPD-Nachwuchs entsetzt.

Speziell im Bereich des Bahnhofs seien auf Zigarettenautomaten, aber auch auf Wänden im öffentlichen Raum Aufkleber angebracht worden, weiß Niklas Alexander Berger, Vorsitzender der Jungsozialisten: „Wir positionieren uns klar gegen diesen Versuch, Langen mit rechtsradikalem Gedankengut zu unterwandern und rufen alle Bürger auf, solche Sticker oder Flyer unverzüglich zu entsorgen oder zu entfernen.“ Oder aber die Polizei zu informieren, wenn Aufkleber auftauchen. Denn beim Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach sind bislang keine derartigen Sachbeschädigungen aktenkundig, weiß Sprecherin Andrea Ackermann zu berichten. Und auch bei der Langener Stadtverwaltung sind laut Magistratssprecher Roland Sorger derartige rechtsradikale Umtriebe bis dato nicht bekannt geworden.

Doch den Jungsozialisten ist es wichtig, frühzeitig zu sensibilisieren. Den „schon einmal war Langen während der 1980er Jahre bundesweit dafür bekannt, Neonazi-Größen wie Michael Kühnen ertragen zu müssen“, erinnert Berger. „Gar wollte der selbst ernannte Führer in Langen beerdigt werden, nachdem er an den Folgen einer AIDS-Erkrankung starb. Damals wusste sich Langen gegen diese letzte Bitte des Neonazis zu behaupten.“

Nach Ansicht der Jusos unternimmt die Identitäre Bewegung nun erste zaghafte Schritte, um in Langen ihre braune Ideologie zu verbreiten. „Das Symbol, mit dem sie sich schmückt, soll an die Schlacht an den Thermopylen erinnern, bei der Sparta mit anderen griechischen Stadtstaaten versuchte, die Perser von einer Invasion auf dem Peloponnes abzuhalten. Die Spartiaten trugen auf ihren Schildern eben jenes Lambda, das nun die Identitären für sich entdeckt haben“, erklärt Berger. Sie würde sich als Spartiaten der Neuzeit sehen, die gegen eine fremdländische Invasion vorgehen müssten. Doch bei den Feindbildern der Bewegung handele es sich nicht um eine persische Invasionsarmee, sondern um Menschen, die die Hoffnung haben, sich in Langen eine Zukunft aufzubauen, die friedlich und frei ist. Deshalb sagen die Jusos ganz deutlich: „Faschisten sind hier nicht willkommen!“