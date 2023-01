Neubaugebiet Langen: Außer Baken nichts passiert

Von: Julia Radgen

Diese Mini-Baken mit Reflektoren, sogenannte Leitboys, stehen seit Kurzem auf der Nordseite der Elisabeth-Selbert-Allee im Neubaugebiet. Das sorgt für Unmut bei Bewohnern, die ihr Auto nicht an der Straße abstellen können. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Die modernen, hellen Häuser an der Elisabeth-Selbert-Allee stehen schon eine ganze Weile, einige Bewohner nervt aber gerade, was sich auf der Straße davor abspielt. Im Neubaugebiet säumen kleine rote Baken den – vom Kreisel an der Hans-Kreiling-Allee in die Straße hineinfahrend aus gesehen – linken Fahrbahnrand. Die Anwohner können dort ihre Autos nicht abstellen, das sorgt für Unmut.

Langen – Seit einigen Wochen setze die Stadt das Parkverbot auf der Nordseite der Elisabeth-Selbert-Allee durch, indem sie Mini-Baken mit Fahrbahn-Reflektoren installiert hat, sodass der Seitenstreifen nicht mehr genutzt werden kann, moniert ein Anwohner und Eigentümer eines Hauses in einer Mail an unsere Zeitung. Das Parkverbot galt schon seit einiger Zeit. „Daran hat sich aber so gut wie niemand gehalten, da es auch nicht sanktioniert wurde“, räumt der Langener ein. Die aktuelle Lösung stört die Anwohner, die nicht wissen, wo sie ihr Auto abstellen sollen.

Vor allem aber bemängelt der Langener, dass der damit zusammenhängende Endausbau der Elisabeth-Selbert-Allee immer noch aussteht. „Seit mindestens zwei Jahren sind die Bauarbeiten an den Häusern abgeschlossen, aber die Straße ist immer noch nicht endausgebaut mit Bürgersteig und Parkbuchten, so wie es bereits oben am Rewe der Fall ist“, schreibt der Mann der Redaktion. „Anstelle Geld auszugeben für Fahrbahnmarkierungen, Fahrbahnrand-Reflektoren und schmale Asphaltstreifen zu den Eingängen wäre es besser gewesen, die Straße endlich endauszubauen“, meint er.

Wenngleich die Parksituation auch ein Versäumnis der Emag GmbH sei, die das im Frühjahr 2021 fertiggestellte Aranda-Quartier gebaut hat: Die Bauträger im Neubaugebiet hätten schlichtweg nicht genügend Parkplätze im neuen Wohngebiet geschaffen, findet der Bewohner. „Die Anwohner müssen nun mal irgendwo ihre Fahrzeuge parken. Das Aranda-Quartier wäre eine gute Gelegenheit gewesen, das Quartier komplett autofrei zu gestalten, indem man eine Tiefgarage gebaut hätte mit Zugang zu den Häusern“, so der Leser.

Er fühlt sich von der Stadt vertröstet. Auf Nachfrage im Rathaus, wann die Elisabeth-Selbert-Allee denn endlich endausgebaut werde, habe es vor drei Jahren geheißen: Sobald die Gebäude alle fertig gestellt sind, vor zwei Jahren wurde Sommer 2021 genannt. „Letztes Jahr hieß es Sommer 2022, nun zuletzt 2023 und vermutlich dann 2024?“, fragt sich der Bewohner. Statt die Straße fertigzustellen, würden „merkwürdige Maßnahmen“ ergriffen. „Die Eigentümer zahlen genug Grundsteuer, sodass es eigentlich nicht am Geld scheitern kann. Wäre schön, wenn die Stadt hier endlich mal aktiv würde und vor allem auch offen an alle Anwohner kommuniziert“, so der genervte Eigentümer.

Die Stadt will so das oft nicht eingehaltene Parkverbot durchsetzen, über das es auch Beschwerden gab. Es sei eine „Übergangslösung für kleines Geld“. © Strohfeldt

Der Magistrat teilt auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass er die Pläne für den Endausbau der Elisabeth-Selbert-Allee in diesem Jahr der Stadtverordnetenversammlung vorlegen wird. „Sie sind derzeit in der Erarbeitung, in diesem Zuge ist auch begleitend eine Erörterung mit den Anliegern geplant“, sagt Stadt-Pressesprecher Markus Schaible. Dass der Ausbau noch nicht erfolgt sei, liege an der verzögerten Fertigstellung und Bauabnahme des Aranda-de-Duero-Platzes. Dort musste die vom Erschließungsträger beauftragte Baufirma noch Nachforderungen der Stadt umsetzen. Dazu war der Einsatz von schwerem Gerät erforderlich – was bei einem früheren Endausbau Beschädigungen auf den gerade hergerichteten Straßen und Gehwegen verursacht hätte. „Dies sollte auf jeden Fall vermieden werden. Mit dem Endausbau der Elisabeth-Selbert-Allee einhergehen wird auch der Ausbau des nördlichen Teils der Lutherstraße“, so Schaible.

Laut Magistrat haben sich mehrere Anwohner im Wohngebiet nördlich der Selbert-Allee über Falschparker auf der Nordseite der Straße bei der Stadt beschwert und dabei auch Sorgen um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg geäußert. „Die Stadt hat für kleines Geld als Übergangslösung Markierungen aufbringen lassen und die Beschilderung angepasst, um so einen Schutzstreifen für Fußgänger zu schaffen. Da das Problem der Falschparker trotz Einsatzes der Ordnungspolizei nicht in den Griff zu bekommen war, haben wir nun die Ausweisung durch Reflektoren verstärkt, um die Nutzung klarzustellen und den Gehweg zu sichern“, erklärt der Stadt-Pressesprecher.

Dem Vorwurf, die Bauträger hätten nicht genug Parkplätze geschaffen, widerspricht die Stadt. Es wurden die laut Stellplatzsatzung von der Stadt geforderten Parkplätze für alle Bauvorhaben errichtet. Der Nachweis der erforderlichen Stellplätze gemäß der Langener Stellplatzsatzung auf dem eigenen Grundstück sei Bestandteil jeder Baugenehmigung. Teilweise wurden diese in Tiefgaragen für die Geschosswohnungsbauten geschaffen und auf der Nordseite oberirdisch auf Sammelstellplätzen beziehungsweise den Häusern zugeordnet. „Leider nutzen etliche der Anwohner diese Stellplätze aber nicht“, ist im Rathaus bekannt.

Eine Tiefgarage unter dem Aranda-Quartier zu schaffen, stand den Bauträgern frei. Dort wären aber „mit großer Wahrscheinlichkeit auch keine über die Anforderungen der Stellplatzsatzung hinausgehenden Parkmöglichkeiten“ geschaffen worden. „Grundsätzlich gilt: Kein Anwohner hat ein Anrecht darauf, sein Fahrzeug auf öffentlichen Flächen abstellen zu dürfen“, betont Schaible. Die verbleibenden und im Endausbau vorgesehenen Längsparkplätze einseitig entlang der Selbert-Allee dienten dem Besucherverkehr, der in Wohngebieten zu erwarten sei.