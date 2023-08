Austern, Wagyu und französische Butter: Junger Koch aus Langen eröffnet Feinkostladen

Zufrieden mit den ersten Wochen: Inhaber Victor Mann kann sich bereits über einige Stammkunden freuen. Ein echter Renner ist das Brot von Jochen Gaues, der auch das Kanzleramt beliefert. © Kegler

Der 29-jährige Koch Victor Mann hat den Räumen des ehemaligen Kult-Metzgers Fritz in Langen neues Leben eingehaucht. Jeden Samstag gibt es in dem Feinkostladen nun internationale Delikatessen zu kaufen.

Langen – Ob Butter aus dem Hause Bordier in Frankreich, spanischer Bluefin-Thunfisch oder feinste Salami aus Italien – man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Victor Mann ein echter Kenner der luxuriösen und ausgefallenen Küche ist. Als gelernter Koch, der schon in den renommiertesten Restaurants der Region mit wahren Spitzenköchen am Herd stand, weiß er genau, worauf es bei Delikatessen aus aller Welt ankommt.

Seit einigen Wochen betreibt der 29-jährige Langener in den ehemaligen vier Wänden des Metzgers Fritz in der Fahrgasse 7 seinen eigenen Laden „Feinkost Mann“. Jeden Samstag öffnet er die Tore für Liebhaber von Speisen, die man im klassischen Supermarkt eher nicht vorfindet. Die Idee dazu entstand vor rund einem Jahr. „Unter der Woche arbeite ich bei der Firma Kochstoff, die diese Delikatessen von kleinen Manufakturen rund um den Erdball nach Deutschland importiert und sie an große Sternerestaurants vertreibt. Also überlegte ich mir zusammen mit meinem Chef, die Produkte unter meiner Regie in einem eigenen Laden zu verkaufen“, erzählt Mann. Der Charme des alten Verkaufsraums der Langener Kult-Metzgerei Fritz sagt ihm sofort zu, also beginnt er Anfang des Jahres mit der Renovierung und Neueinrichtung und nimmt ein knappes halbes Jahr später den Betrieb auf.

Mittagessen für Feinschmecker: Auch frisch geknackte Austern gibt es zu kosten. © Kegler

Mit Sojasoßen und Wagyu-Rind aus Japan, Fisch von kleinen Booten aus der Bretagne oder hauchfeinem Pastrami ist das Sortiment der Theke und des angrenzenden Kühlhauses wahrlich nichts für Schnäppchenjäger. Doch genau da weiß Victor Mann seine Kompetenz als Koch einzusetzen und kann zu jeder Delikatesse erklären, woher sie kommt und was den Unterschied zu den geläufigen Produkten im Supermarkt macht: „Ich kenne die Story zu den einzelnen Produkten und gebe auch Tipps zur Zubereitung – aber natürlich sind die Angebote klar an Feinschmecker gerichtet.“ Ein Besuch bei ihm sei schon etwas Besonderes, sagt er. Zu einem echten Renner hat sich mittlerweile das Brot aus dem Ofen von Jochen Gaues gemausert, der seit über 20 Jahren die Spitzengastronomie und für Staatsempfänge sogar den Bundespräsidenten oder das Kanzleramt beliefert. Auf Kohl- und Speckscheiben gebacken, entfaltet es ein ganz besonderes Aroma und schmeckt daheim noch mal getoastet grandios, weiß Mann.

Öffnungszeiten Geöffnet sind Victor Manns Feinkostladen und der Hof in der Fahrgasse 7 jeden Samstag von 9 bis 16 Uhr.

Immer wieder kommen Kunden vorbei, stöbern und lassen sich vom wöchentlich wechselnden Angebot überraschen. So schneien auch Liba Wodak und Nico Gormsen spontan hinein und kommen mit zwei vollgepackten Tüten wieder heraus. „Es ist toll, dass es so etwas in Langen gibt und ein echtes Highlight am Wochenende“, freut sich Gormsen. Auch Frank Fornefett, der nur ein paar Straßenecken entfernt wohnt, ist total überzeugt: „So ein Laden hat Langen gefehlt!“

Zum festen Konzept gehört auch die Bewirtung im Hof. Hier gibt es kleine Speisen wie frisch geknackte Austern, eine Wurst- und Käseplatte oder belegte Brote bei einem Glas Champagner, Wein oder Bier zu kosten. Extra aus Frankfurt ist dafür die 60-jährige Elke angereist und sofort entzückt: „Ich liebe es, wenn man auch mal die schönen und edlen Produkte in einem so tollen Ambiente probieren kann. So etwas haben wir in Frankfurt nicht.“

Probieren unter freiem Himmel: Teil des Konzepts ist die Bewirtung im angrenzenden Hof. © Kegler

Auf ein Jahr ist der Feinkostladen von Victor Mann erst einmal ausgelegt. Anschließend will er schauen, wie seine Produkte ankommen und dann über die Zukunft entscheiden. „Wenn es so weitergeht, kann ich mir schon vorstellen, den Laden hauptberuflich zu betreiben – dann eventuell auch mit einem größeren Gastronomiebereich“, sagt der gebürtige Langener. Die Aussichten stehen nicht schlecht, betont er: „Ich hätte nicht gedacht, dass sich nach einigen Wochen schon Stammgäste entwickeln, die Woche für Woche kommen.“ (Moritz Kegler)