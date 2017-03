Mediziner warnt: „Weniger Fachärzte - längere Wartezeiten“

Langen/Dreieich - Vor massiven Auswirkungen der derzeitigen deutschen Gesundheitspolitik auf kranke Menschen in der Region warnt das Medizinische Qualitätsnetz Langen/Dreieich (MQLD). Von Markus Schaible

Beim traditionellen Frühjahrsempfang prognostizierte Vorsitzender Dr. Matthias Scholz weiter steigende Wartezeiten auf einen Behandlungstermin beim Facharzt. „Medizin trifft Politik“ ist alljährlich das Motto des Empfangs, was in diesem Jahr allerdings nur bedingt zutraf, da lediglich Egelsbachs Bürgermeister Jürgen Sieling und Dreieichs Erster Stadtrat Martin Burlon der Rede von Dr. Matthias Scholz (Internistische Praxis im Fachärztezentrum an der Asklepios Klinik) lauschten. Landtagsabgeordneter Hartmut Honka kam erst später zum Empfang; die Vertreter der Stadt Langen fehlten ebenso wie der verhinderte Landrat.

Nichtsdestotrotz ließ es sich Scholz nicht nehmen, politisch zu werden und darzustellen, was die „praxisferne Politik“ von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU), aber auch seiner Vorgänger für Auswirkungen auf die Menschen im Westkreis Offenbach haben dürften. Denn dieser zählt nach Ansicht des Berliner Ministeriums zu den medizinisch überversorgten Gebieten. Das hat zur Folge, dass Facharztsitze, wenn ein Mediziner in den Ruhestand geht, gestrichen (Scholz: „Enteignet“) werden. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) habe das noch nicht angewandt, doch nun mahne das Ministerium diese Praxis zwingend an.

Konsequenz sei eine Reduzierung von Orthopäden, Internisten, Augen- und Hautärzten und weiteren Fachrichtungen, legte Scholz dar – und damit eine Verringerung von Sprechzeiten. Dabei gebe es bei Fachärzten schon jetzt Wartezeiten zum Teil von zwei bis sechs Monaten, „trotz einer angeblichen Überversorgung“. Antwort der Politik sei die Einrichtung von Terminservicestellen bei der KV – allein 2016 seien die ambulant tätigen Ärzte dafür mit etwa 3,5 Millionen Euro zur Kasse gebeten worden. „Wir zwingen die Patienten nicht, in unsere Praxen zu kommen“, rief Scholz in Erinnerung: „Sie werden uns zum Teil mit einem akuten Problem vom Hausarzt anvertraut.“

Auch die Kliniken seien einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt, so der MQLD-Vorsitzende: „Es wird eine 100-prozentige Auslastung zugrunde gelegt. Wir haben es hier aber nicht mit einer Fabrik zu tun.“ Für schwere Erkrankungen wie etwa eine Grippewelle seien Kapazitätsreserven notwendig, doch die gebe es nicht. So habe es vor einigen Wochen in allen Krankenhäusern im Rhein-Main-Gebiet Aufnahmesperren wegen Überbelegung gegeben.

Wo immer die Politik eingreife, werde es ineffektiv und teurer, sagte Scholz. So sei ein Antikorruptionsgesetz an sich nichts Schlechtes, in der derzeitigen Ausgestaltung aber führe es dazu, dass die Ärzte nicht mal mehr Medikamentenproben annehmen und zum Ausprobieren an die Kranken weitergeben dürfen, sondern Arzneimittel gleich kostenpflichtig verschreiben müssen – mit dem Risiko, dass die teure Großpackung dann bei Unverträglichkeit im Müll lande.

Auch der Blick auf die Zukunft des Ärztestandes sei düster – was ebenfalls wieder die Patienten treffe: „Der hoch motivierte medizinische Nachwuchs ist völlig verständlich verunsichert vom gesundheitspolitischen Chaos von Herrn Gröhe und seinen Vorgängern“, weiß der MQLD-Vorsitzende. Sein Fazit: „Wir haben schon jetzt ein krankes Gesundheitssystem.“

