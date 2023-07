Awo Langen: Bufdis erleben Freude und Trauer

Ein ungleiches Duo: Joelle Köhler und Harald Reitz. © Kegler

Der Besuch der Awo-Bundesfreiwilligendienstler ist für viele Senioren das Highlight des Tages. Ab dem Spätsommer sucht die Arbeiterwohlfahrt Langen neue Bufdis.

Langen – Joelle Köhler ist ehemalige Schülerin, Harald Reitz war Postbeamter. Beide lassen gerade einen wichtigen Lebensabschnitt hinter sich und haben sich entschlossen, einen Bundesfreiwilligendienst bei der Langener Arbeiterwohlfahrt (Awo) abzuleisten. Ihre Wege dahin könnten kaum unterschiedlicher sein: Joelle Köhler hat nach der Hälfte der 13.

Klasse festgestellt, dass die Schule nichts mehr für sie ist und daraufhin den Weg in den sozialen Dienst gefunden, um ihr Fachabitur anerkannt zu bekommen. Der ehemalige Postler Harald Reitz hingegen steht am Ende seiner Berufslaufbahn und packt nach dem Eintritt in den Ruhestand im Mai vergangenen Jahres noch mit an. „In dem Programm ‚Engagierter Ruhestand’, an dem ich teilnehme, sind für die vollen Pensionsbezüge 1000 Stunden gemeinnützige Arbeit oder ein Jahr freiwilliger Dienst notwendig“, erklärt der 64-jährige. Da seine Mutter bereits fünf Jahre lang von der Awo mit Essen beliefert wurde, kam er mit den Verantwortlichen in den Austausch und ist gleich eingestiegen.

Nach einem Schnuppertag und einer Woche Einarbeitung steht für beide Bundesfreiwilligendienstler schon die erste eigene Tour zur Essensausfahrt auf dem Programm. „Da lernt man die Leute ganz schnell kennen und kommt ins Gespräch. Für viele ist unser Besuch das Highlight des Tages, wenn sie sonst keinen mehr zum Reden haben“, beschreibt Köhler. Regelmäßig übernehmen die Freiwilligen auch das Einkaufen für ihre Kunden, wobei es bei der 19-Jährigen immer wieder zu amüsanten Situationen kommt: „Ich laufe dann meist im Laden umher und weiß nicht, wo welche Lebensmittel stehen.“ Viele Kunden haben nämlich ganz spezielle Wünsche – mal darf nur bei einem bestimmten Supermarkt eingekauft werden, mal nur freitagmorgens und mal kommen Senioren auch selbst mit. „An diesen Tagen weiß ich immer schon, dass es richtig spaßig wird“, freut sie sich.

Oft startet der Tag mit einem Fahrdienst. Dann bringen die beiden die Kunden der Awo zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Physiotherapie oder in die Behindertenwerkstatt. „Das geht dann schon mal bis nach Frankfurt, Darmstadt oder Offenbach“, weiß Reitz. „Währenddessen muss man immer auf die Uhr schauen, denn um Punkt 10.30 Uhr wird das Essen hier aus dem Ofen geholt.“ Anschließend fahren sie mit ihrem „Essen auf Rädern“ in den großen schwarzen Kisten quer durch Langen und bis nach Egelsbach oder Dreieich. „Manchmal muss ich es nur vor die Tür stellen und kurz klingeln. Bei vielen Leuten gibt es aber auch einen festen Platz in der Küche, wo es gleich angerichtet wird“, so der „Bufdi“.

Neue Freiwillige gesucht Ab dem späten Sommer sucht die Awo Langen wieder drei Bundesfreiwilligendienstler für die Unterstützung bei Fahrdiensten, Essenstouren oder der Hilfe beim Einkaufen. Der Einstiegstermin ist frei wählbar, einzige Voraussetzungen sind das Alter von mindestens 18 Jahren und der Besitz eines Führerscheins. Interessierte melden sich per E-Mail unter info@awo-langen.de und können nach einem Probetag und einem Gespräch schon sechs Wochen später starten. (zmk)

Zurück in den Räumen der Awo stehen dann schon die Vorbereitungen für den nächsten Tag an. Dienstags wird immer das Essen für die gesamte Woche angeliefert und muss zügig ins Kühlhaus verbracht werden. „Am Tag vor der Auslieferung suchen wir uns dann die passenden Gerichte für unsere Runde zusammen und bringen sie in die Küche, damit sie am Morgen bereit für den Backofen sind“, erläutert Köhler.

Hin und wieder gehört aber auch die Auseinandersetzung mit dem Tod zum Arbeitsalltag der Bundesfreiwilligendienstler. Bei Harald Reitz kam es in den knapp elf Monaten, in denen er nun schon bei der Awo ist, dreimal vor, dass er zu einer Wohnung kam und dort erst bemerkte, dass die Person verstorben war. „Das ist natürlich dramatisch, aber man darf das nicht zu sehr an sich heranlassen“, sagt er. Auch der Umzug in ein Pflegeheim oder ins Krankenhaus komme immer mal wieder unerwartet.

Richtig glücklich macht die beiden Freiwilligen die Hilfe für die vielen Menschen im Alltag aber dennoch: „Für meine Mutter war es immer eine Attraktion, wenn der Awo-Mann kam, und so kann ich diese Freude nun selbst zurückgeben“, erinnert sich Reitz. Und Köhler ergänzt: „Jeden Tag gibt es Leute, die strahlende Augen haben und das freut mich sehr.“ (Moritz Kegler)