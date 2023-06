B44 am Langener Waldsee nach Unfall gesperrt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Von: Erik Scharf

Ein Unfall mit mehreren Verletzten sorgt am Sonntag für lange Staus rund um den Langener Waldsse. Die B44 ist zweitweise voll gesperrt.

Langen – Ein Unfall hat in Langen am Sonntagnachmittag (18. Juni) für lange Staus auf der B44 gesorgt. Ersten Informationen zufolge wurden sechs Menschen verletzt. Das berichtet das Blaulicht-Portal 5vision.news.

Drei Fahrzeuge sollen den Angaben nach in den Unfall verwickelt gewesen sein. Fünf Personen seien in Krankenhäuser gebracht worden, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz gewesen, um den Notarzt an den Unfallort zu bringen.

Am Langener Waldsee sorgt ein Unfall für eine zwischenzeitliche Vollsperrung der B44. (Symbolfoto) © 5vision.news

B44 am Langener Waldsee nach Unfall gesperrt

Die Zufahrt zum Langener Waldsee sei über eine Stunde nicht möglich gewesen, berichtet 5vision.news. Entsprechend habe sich in beide Richtungen ein Rückstau gebildet, die B44 war zeitweise voll gesperrt.

Wie genau es zu dem Unfall im Kreuzungsbereich gekommen ist, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (esa)

