B 486 Ab Montag liegen die neuen Unterlagen zur Einsicht aus

Langen/Egelsbach – Die Autos stauen weiterhin täglich, doch zumindest in der Planung für den vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 486 auf 2,3 Kilometern im Wald zwischen Langen und der A 5 geht es nun wieder etwas vorwärts.

Langen - Nachdem das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt ein neues Verkehrsgutachten erstellen ließ, ist dieses nun in die Planung eingeflossen; die Behörde hat jetzt das Planänderungsverfahren eingeleitet. Die neuen Unterlagen zeigen zudem die Planungen für den künftigen Rad- und Gehweg zwischen Mörfelden und Langen.

Mit dem Straßenausbau soll der Verkehrsfluss verbessert werden, so die Behörde. Die Änderungen gegenüber der bisherigen Planung betreffen im Wesentlichen die Anpassung der Verkehrsuntersuchung an den Prognosehorizont 2030 und damit die Anpassung der Lärm- und Luftimmissionen.

Wie das Regierungspräsidium erläutert, werden die Planunterlagen in Langen, Egelsbach (ein Teil der B 486 in diesem Bereich verläuft auf Egelsbacher Gemarkung) und Mörfelden-Walldorf zwischen Montag, 13. Mai, und 12. Juni öffentlich ausgelegt. Dabei sind nur solche Einwendungen bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist (26. Juni) beim RP Darmstadt oder den drei Kommunen zulässig, die sich auf die Änderungen in den ausgelegten Planfeststellungsunterlagen beziehen. Einwendungen zum bisherigen Verfahren sind dagegen ausgeschlossen. Abweichend davon können sich allerdings Personen, deren Betroffenheit sich als Folge der Planänderungen erstmals ergibt, zur Planung insgesamt äußern und dagegen Einwendungen erheben.

Die Planunterlagen können auch auf der Homepage des Regierungspräsidiums auf der Startseite unter der Rubrik „Presse – Öffentliche Bekanntmachungen – Verkehr – Straßen“ eingesehen werden.

