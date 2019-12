Rätselhafter Fund am Bahnhof Langen - Polizei auf der Suche

Bereits Anfang November wurden drei hochwertige Fahrräder am Bahnhof in Langen von der Polizei entdeckt. Ausnahmsweise wird nach den Besitzern und nicht nach den Dieben gesucht. Bisher konnten die Besitzer jedoch nicht ausfindig gemacht werden.

Langen - Die Polizei fand Anfang November drei zum Teil teure Fahrräder am Bahnhof in Langen. Es besteht die Vermutung, dass diese geklaut und dann aus unbekannten Gründen doch liegen gelassen wurden. Die Polizei stellte die Fahrräder sicher. Bislang konnten die Besitzer der Fahrräder jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Auch die Überprüfung der Rahmennummern lieferte keine Ergebnisse.

Auf der Suche nach den Besitzern

Dementsprechend sucht die Polizei nach wie vor nach den Besitzern der Fahrräder. Bei diesen handelt es sich um ein schwarzes Serious Valprour Rennrad und zwei Mountainbikes: ein orangenes McKenzie Hill 50 und ein schwarzes Merida.

+ Wem gehört dieses orangene McKenzie Hill 50-Mountainbike? © Polizei Südosthessen

Die Besitzer der Fahrräder können sich mit einem Eigentumsnachweis bei der Polizeistation Langen unter der Telefonnummer 06103 9030-0 melden.

+ Wem gehört dieses schwarze Serious Valprour-Rennrad? © Polizei Südosthessen

Kriminalität in Hessen insgesamt rückläufig

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

