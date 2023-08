Bau der neuen Sporthalle in Langen kann beginnen

So soll die Vier-Felder-Halle aussehen. Die Baugenehmigung wurde nun erteilt, die Arbeiten starten am 25. September. © M & P Architekten

Die Baugenehmigung ist erteilt: Die Arbeiten für die neue Vier-Felder-Sporthalle in Langen starten im September.

Langen – Diskutiert wurde über sie schon seit Jahren, dann schnellten die Kosten immer weiter in die Höhe – doch sie kommt. Am Montag, 25. September, sollen die Bauarbeiten für die neue Vier-Felder-Halle im Sportpark Oberlinden beginnen, wie die Stadt am Donnerstag bekannt gab. Sie wird auf lange Sicht die marode Georg-Sehring-Halle ersetzen.

Nachdem vom Kreis Offenbach die Baugenehmigung erteilt wurde, hat der Magistrat nun die Zuschläge für den ersten Block der Gewerke erteilt. Damit sind Rohbau, Holzkonstruktion, Dach, Türen, Fenster und folglich fast die Hälfte der erforderlichen Arbeiten beauftragt. Die gute Nachricht: Bislang bleibt alles im Kosten- und Zeitplan. „Es zeigt sich, dass die deutliche Abschwächung des Baubooms wie erhofft zu sinkenden Preisen führt“, sagt Bürgermeister Jan Werner. „Wir hatten für alle Gewerke mehrere Bewerber. Die Firmen suchen also wieder verstärkt nach Aufträgen.“ Auch sinkende Rohstoffpreise spielen eine Rolle: Allein für Stahl muss die Stadt rund 500 000 Euro weniger zahlen als veranschlagt.

„Das ist natürlich noch keine Gewähr, dass wir auch bei der in Kürze anstehenden Ausschreibung der technischen Gewerke keine bösen Überraschungen erleben“, sagt Joachim Kolbe, städtischer Fachbereichsleiter für Sport und somit hauptverantwortlich für die neue Halle. „Aber wir haben einen guten Start, der uns hoffnungsfroh stimmt.“ Taxiert ist der Bau auf 16,6 Millionen Euro brutto. Dazu erhält die Stadt zwei Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Zudem hat ein Langener Bürger eine Spende ebenfalls in Höhe von zwei Millionen Euro zugesagt.

Wenn Ende September die Großbaustelle eingerichtet wird, ergeben sich natürlich auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Immerhin: Die Stadt hat kürzlich die Genehmigung erhalten, den Baustellenverkehr über die Waldschneise südlich des Sportparks zur Prinzessin-Margaret-Allee, also der K 168, abwickeln zu dürfen. „Das ist eine große Entlastung sowohl für die Bewohner und Benutzer der Berliner Allee als auch für die beiden dortigen Schulen“, so Werner.

Zusätzliche Kapazitäten für Schul-, Breiten- und Leistungssport: Die neue Halle (rot) wird nördlich der Georg-Sehring-Halle errichtet. Unten links ist der neue Parkplatz zu sehen. © M & P Architekten

Natürlich gibt es dennoch Einschränkungen und Änderungen. So wird die Berliner Allee im Bereich des Sportparks zwischen Lortzing- und Wagnerstraße über die gesamte Dauer der Bauzeit von etwa 18 Monaten zur Einbahnstraße in Richtung Süden. Die Parkmöglichkeiten zwischen den Bäumen entlang des Vereinsgeländes des TV Langen fallen weg, da sie Bestandteil der Baustelle sind. Bei der Anlieferung von großen Bauteilen kommt es zeitweise zu Vollsperrungen in diesem Bereich. Diese werden laut Stadt frühzeitig angekündigt, sodass sich die Anwohner darauf einstellen können. Der öffentliche Personennahverkehr wird umgeleitet. Dichte, schallhemmende Bauzäune sollen Lärm und Staubentwicklung so gut wie möglich reduzieren.

Der neuen Halle müssen im Sportpark auch einige Bäume fallen. Der Waldstreifen an der Nordseite des Sportparks bleibt aber erhalten. „Leider müssen obendrein im gesamten Sportpark – unabhängig vom Neubau – etliche weitere Bäume wegen schwerer Schäden gefällt werden“, bedauert Kolbe. „Dies hat die jüngste Baumkontrolle ergeben.“ Im Bebauungsplan für den kompletten Sportpark will der Magistrat aufzeigen, wie der dortige Wald zukünftig aussehen soll. „Wir wollen den Wald im Sportpark Oberlinden so weit wie irgend möglich erhalten, kranke Bäume entfernen und robuste Baumarten neu pflanzen. Wir wollen und müssen den Wald auf den Klimawandel einstellen, um ihn auf Dauer zu sichern und ihn in Einklang mit dem Sportbetrieb zu bringen“, so der Fachbereichsleiter.

Bei Problemen und Fragen können sich Anwohner an den städtischen Fachdienst Kultur und Sport wenden. Ansprechpartner dort sind Michael Krauß und Marco Betz, 06103 203-450 oder -451, E-Mail: mkrauss@langen.de oder mbetz@langen.de. (msc)

Mit Photovoltaikanlage und E-Ladestationen Langen benötigt nicht zuletzt aufgrund des Bevölkerungswachstums zusätzliche Hallenkapazitäten für den Vereins-, Schul- und Freizeitsport. Gleichzeitig ist die Georg-Sehring-Halle so marode, dass eine Sanierung finanziell keinen Sinn ergibt. Die neue Vier-Felder-Halle ist somit offiziell ein „Ersatzneubau“, um den absehbaren Wegfall der Sehring-Halle zu kompensieren.

Die neue Halle soll optimale Bedingungen für Schulsport, Trainings- und Wettkampfbetrieb im Breiten- und Leistungssport bieten. Zudem kann sie für den Katastrophenschutz genutzt werden, wenn beispielsweise nach größeren Evakuierungen Menschen übergangsweise untergebracht werden müssen. Die Brutto-Geschossfläche beträgt 4 420 Quadratmeter. Auf der Tribüne finden 500 Zuschauer Platz – deutlich weniger als in der Sehring-Halle.

An der Halle entstehen Stellplätze für Autos und Fahrräder, einschließlich E-Lademöglichkeiten. Vorgesehen sind auch eine Photovoltaikanlage, der Einsatz von Wärmepumpentechnik sowie der Bau einer großen Zisterne, um Regenwasser zum Bewässern der Sportplätze, Grünanlagen und Waldstücke zu sammeln.

Der TV Langen als Hauptnutzer beteiligt sich an den investiven Kosten für die Energieversorgung der Sporthalle und beschafft die notwendigen mobilen Sportgeräte. Darüber hinaus trägt er später die laufenden Kosten des Betriebs, der Verwaltung, der Bewirtschaftung und Reinigung sowie für einen Hausmeister. In anderen Langener Hallen frei werdende Trainingszeiten des TVL kommen anderen Vereinen zugute. (msc)