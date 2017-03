In 70 Jahren zum Wohnraumkönner

Das Team der Baugenossenschaft Langen auf dem Jubiläumsmotiv, das im Laufe des Jahres im Rahmen einer Plakataktion an Standorten in Langen und Dreieich zu sehen sein wird.

Langen - Im März 1947, also vor genau 70 Jahren, wurde die Baugenossenschaft Langen eG gegründet. Von Anfang an hat sie den Wohnungsbau in Langen vorangetrieben; ihre soziale Verantwortung dabei immer im Blick.

Heute ist die Baugenossenschaft der größte Vermieter in der Region und ein modernes Unternehmen. Zerstörung, Flucht, Vertreibung – am Ende des Zweiten Weltkriegs ist Wohnraum Mangelware, auch in Langen. „Zusammenrücken“ lautet die Parole, in fast jedem Haus werden Flüchtlinge untergebracht und Baracken entlang der Mörfelder Landstraße gebaut. In diesem Klima gründeten 13 Langener die „Gemeinnützige Baugenossenschaft e.G.m.b.H. Langen“, um die Wohnungsnot zu verringern. In Selbsthilfe bauten sie die ersten Häuser. Seitdem errichtete die Baugenossenschaft rund 3.000 Wohneinheiten.

70 Jahre später ist der Wohnraum immer noch knapp. Bezahlbarkeit, demografischer Wandel, Wohnen im Alter – die Herausforderungen in der Wohnungswirtschaft sind groß. „Stillstehen ist bei diesen Herausforderungen keine Lösung. Wir orientieren uns an unseren Gründern: Anpacken, Lösungen finden, Wohnraumkönner sein“, erklärt Wolf-Bodo Friers, Vorstandsvorsitzender der Baugenossenschaft. Darum arbeitet das Unternehmen an einem Gesamtkonzept, um den Bestand fit für die Zukunft zu machen. Dazu gehört das Bauprogramm. Bis 2026 werden 70 Prozent des Bestandes energetisch modernisiert. In Kooperation mit der Stadt Langen, den Stadtwerken und weiteren Partnern plant die Genossenschaft ein Quartiersmanagement für den Langener Norden. Auf ihrem Grundstück am Steinberg sollen 2018 weitere Wohneinheiten zu bezahlbaren Preisen gebaut werden. „Wir setzen dabei auf neueste Technik – in den Wohnungen, in der Verwaltung, in der Kommunikation“, sagt Friers.

In den 70 Jahren hat sich die Baugenossenschaft Langen aber nicht nur zu einem großen Vermieter entwickelt, sondern auch zu einem bedeutenden Arbeitgeber. „Wir bilden Immobilienkaufleute aus, kooperieren mit der IBA Darmstadt, beschäftigen seit Kurzem zwei Architektinnen und freuen uns über viele Initiativbewerbungen“, erzählt Friers.

Eine Erfolgsgeschichte – ein Grund zum Feiern. „Gemeinsam mit unseren Mitgliedern wollen wir im Anschluss an unsere Mitgliederversammlung am Donnerstag, 22. Juni, in der Stadthalle unser Jubiläum feiern und begeben uns auf einen Zeitreise“, verrät Friers. Außerdem ist im Laufe des Jahres eine Plakataktion geplant. An unterschiedlichen Standorten in Langen und Dreieich werden Plakate mit dem Jubiläumsmotiv der Baugenossenschaft zu sehen sein. (ble)