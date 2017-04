Jugendtag: Angebote der Vereine und Organisationen

Langen - Unterwasserrugby, Fechten, Akkordeon spielen oder ehrenamtlich im Katastrophenschutz helfen – bei der Freizeitgestaltung stehen in Langen viele Türen offen.

Kinder und Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Hobby sind, können sich am Samstag, 13. Mai, beim fünften Jugendtag im Freizeit- und Familienbad umsehen. Das Freizeitangebot ist groß in Langen. Doch wer nicht alle Vereine einzeln „abklappern“ will, kann sich beim Jugendtag nacheinander über allerlei Aktivitäten informieren. Beim Judo, Karate, Rope-Skipping – einer anspruchsvollen Weiterentwicklung des Seilspringens – oder Faustball können sich die Jugendlichen austoben. Geschicklichkeit steht beim Stelzenrennen und dem Slackline-Parcours, bei dem auf einem breiten Band balanciert wird, im Vordergrund.

Wer es ruhiger angehen lassen möchte, fordert die grauen Zellen bei einer Partie Schach heraus oder versucht sich am Pfadfinder-Memory. Feuerwehr und Jugendrotkreuz zeigen jeweils ein Einsatzfahrzeug und auch das Dragomobil (ehemals Spielmobil), das sonst auf den Langener Spielplätzen für Abwechslung sorgt, ist dabei. Wie schon im Vorjahr steigt die Jugendtags-Rallye, bei der Puzzleteile an den Mitmachstationen und Ständen der Aussteller eingesammelt werden müssen. Wer dabei fleißig ist, hat Chancen bei der großen Gewinnverlosung um 16.30 Uhr.

Auf die Beine gestellt wird das Programm von den Jugendabteilungen und -gruppen der Vereine und Kirchen zusammen mit der städtischen Koordinationsstelle Jugendarbeit. „In unserer Stadt gibt es zahlreiche tolle Angebote für Kinder und Jugendliche“, findet Gesine Hana vom Jugendzentrum. „Mit dem Jugendtag möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, möglichst viele davon kennenzulernen, neue Kontakte zu knüpfen und vor allem Spaß zu haben“, erklärt die Sozialpädagogin.

Jugendtag im Freizeit- und Familienbad Zur Fotostrecke

Auf dem Gelände des Freibads an der Teichstraße sorgen mehr als 25 Vereine und Organisationen von 11 bis 16.30 Uhr für Spiel und Spaß. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Schirmherr der Veranstaltung ist wieder Bürgermeister Frieder Gebhardt. „Das Engagement der Langener Vereine für junge Menschen ist vorbildlich“, bilanziert der Verwaltungschef. „Die von den Ehrenamtlichen geleisteten Stunden in der Nachwuchsarbeit sind eine wichtige und beachtliche Investition in die soziale und gesellschaftliche Zukunft unserer Stadt“, findet Gebhardt und betont, dass über die Hälfte aller unter 18-Jährigen Mitglied in mindestens einem Verein sind.

Informationen zu allen Institutionen, die am diesjährigen Jugendtag mitwirken, gibt es in einer Broschüre der Koordinationsstelle Jugendarbeit. Erhältlich ist sie im Jugendzentrum an der Nördlichen Ringstraße 96-98 und im Rathaus. Bei Fragen hilft Gesine Hana, 06103/203-672, E-Mail jugendarbeit@ langen.de. (ble)

www.juz-langen.de