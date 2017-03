Zweiter Platz in Wettbewerb: Spurensuche in den 50er Jahren

Langen - Antonia Heil hat mit ihrer Arbeit „Deutschland und Italien“ beim Aufsatzwettbewerb „Hessen, die Emilia-Romagna und die Friedensschule Monte Sole“ den zweiten Platz abgeräumt.

Der Hessische Landtag und die Hessische Landeszentrale für politische Bildung gaben dieses Thema anlässlich der 25-jährigen Zusammenarbeit des Landes mit der Partnerregion Emilia-Romagna aus. In den 1950er Jahren, den Jahren des deutschen Wirtschaftswunders, war es vielen Deutschen erstmals möglich, Italien, das Land ihrer Träume, zu besuchen. Mit Ankunft der italienischen Gastarbeiter ab 1955 konnten sie in Eisdielen und Pizzerien ihre Erinnerungen wachrufen oder sich in Filmen und Schlagern über Italien, die damals überaus populär waren, ihr Urlaubsland nach Hause holen.

Antonia Heil, Neuntklässlerin an der Dreieichschule, hat sich in ihrer Ausarbeitung selbstständig mit diesem Teil der Geschichte beschäftigt. Sie setzte sich unter anderem damit auseinander, wie Italien in Schlagern und Filmen der 50er Jahre dargestellt wurde und untersuchte die gegenseitige Wahrnehmung der jeweils anderen Kultur in Deutschland und Italien.

Intensive Nachforschungen stellte sie dafür zunächst im Internet, in Büchern und Zeitungen an. „Auch Filme habe ich in meine Recherchen einbezogen“, erzählt sie. Einen großen Mehrwert hatten aber vor allem Zeitzeugengespräche, auf deren Basis sie die Lage der italienischen Gastarbeiter in Deutschland erörterte. Nach und nach kam die Dreieichschülerin dahinter, wie sie seinerzeit aufgenommen wurden und wie sich ihr Leben entwickelte. Dabei erforschte Antonia auch die Geschichte ihrer eigenen Familie und die von italienischen Gastarbeitern. „Es war ein Thema, mit dem man sich nicht jeden Tag auseinandersetzt. Ich habe sehr viel über die Kultur in Italien gelernt“, erzählt sie. Alle Informationen gab sie in ihrem Beitrag dann in eigenen Worten wieder. „Mir gefällt, dass die Aufgabenstellung viel Raum für eine kreative Ausarbeitung gelassen hat“, fügt sie hinzu.

Bereits vergangenes Jahr hatte Antonia an dem Wettbewerb teilgenommen und dabei so viel Spaß, dass sie sich entschied, auch dieses Mal wieder mitzumachen. Da sich der Aufsatzwettbewerb an die Jahrgangsstufen neun bis 13 richtete, gehörte Antonia zu den jüngsten Teilnehmern. Dennoch konnte sie sich gegen die Konkurrenz behaupten. Die Jury prämierte ihren Aufsatz mit dem zweiten Preis, der aus einer Tagesfahrt besteht, deren Zielort derzeit noch eine Überraschung ist. Die offizielle Preisverleihung wird am 20. April im Hessischen Landtag stattfinden. (cor)

