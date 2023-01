Preisverdächtige Bembel mit Pfiff

Gepimpte Bembel: Erster Stadtrat Stefan Löbig, VVV-Chef Chris Muth und Uwe Daneke von der Bürgerstiftung (von links) überreichten den Gewinnerinnen des Gestaltungswettbewerbs, Sabine Muth, Tatjana Velte und Nicole Steinheimer, ihre Preise und die Prototypen. © stadt

Der Langener Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) will seinem Namen alle Ehre machen – und hatte gemeinsam mit der Bürgerstiftung Langen angekündigt, Aktionen zur Stadtverschönerung zu initiieren. Damit sollten die Einwohnerinnen und Einwohner, vor allem auch jüngere Menschen, dafür begeistert werden, sich mit ihrer Stadt und den Möglichkeiten auseinanderzusetzen, sie noch schöner und attraktiver zu gestalten, und das in Form eines kleinen Wettbewerbs in mehreren Schritten. Beim ersten wurden nun die Siegerinnen gekürt.

Langen – Zum Auftakt dieser Aktion gab es im vergangenen Jahr anlässlich des Langener Marktes am ersten Septembersonntag einen Malwettbewerb unter dem Motto „Pimp your Bembel“. Wer Lust dazu hatte, konnte am Stand des VVV Papp-Bembel bemalen. Die Motiv-Ideen sollten eine Verbindung zu Langen haben, ansonsten waren der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt. Als Preise für die drei besten Entwürfe war je ein Langener Einkaufsgutschein über 50 Euro ausgelobt. Außerdem sollten auf Basis dieser Entwürfe echte Bembel produziert werden.

Insgesamt wurden 56 Entwürfe am Stand des VVV eingereicht. Hieraus hat das „Marketing-Team“ der Bürgerstiftung zehn Entwürfe vorausgewählt, aus denen dann das Auswahlgremium – bestehend aus Bürgermeister Jan Werner, Erstem Stadtrat Stefan Löbig, Stadtverordnetenvorsteher Stephan Reinhold sowie dem VVV-Vorsitzenden Chris Muth und dem Vorstand der Langener Bürgerstiftung (Uwe Daneke und Juan Lopez) – die drei Siegerentwürfe ausgewählt hat. „Alles natürlich streng anonym“, betont der Verein.

Prototyp des jeweiligen Bembels angefertigt

Nun stehen die Gewinnerinnen fest: Tatjana Velte, Nicole Steinheimer und Sabine Muth konnten mit ihren Entwürfen überzeugen. Die besondere Belohnung: Der VVV ließ aus den Designs der drei Preisträgerinnen direkt einen Prototyp des jeweiligen Bembels anfertigen, den die Gestalterinnen nun in den Händen halten können. Die nach ihren Entwürfen verzierten Bembel konnten die Gewinnerinnen kürzlich im Rathaus im Beisein von Erstem Stadtrat Stefan Löbig aus den Händen von Chris Muth und Uwe Daneke neben den gewonnenen Einkaufsgutscheinen entgegennehmen.

Aber auch alle, die einen Entwurf eingereicht haben, der nicht gewonnen hat, können sich freuen: Beim diesjährigen Ebbelwoifest will der VVV sie im Rahmen einer kleinen Ausstellung präsentieren. Auch soll es die Möglichkeit geben, die nach den Siegerentwürfen gefertigten Bembel zu erwerben. Und die Vorbereitungen für den nächsten Wettbewerb laufen bereits: Dieser Tage will das Marketing-Team der Bürgerstiftung das Thema hierfür erarbeiten und dann gemeinsam mit dem VVV bekannt geben. (jrd)