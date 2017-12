Besoffene randalieren bei Schulfete am Jahnplatz

Langen - Mit einer selbst organisierten Party wollen die Jugendlichen des Jahrgangs zwölf der Dreieichschule Geld zur Finanzierung des Abiballs sammeln. Am Ende steht ein Großeinsatz der Polizei mit zwei Festnahmen. Von Markus Schaible

So hatten sich die Zwölftklässler der Dreieichschule ihre Party in der TV-Turnhalle am Jahnplatz nicht vorgestellt. Eigentlich wollen sie am Samstagabend gemeinsam mit Mitschülern der unteren Klassen feiern, um mit den Einnahmen die Kasse zur Finanzierung des Abi-Balls im kommenden Sommer aufzufüllen. Doch kurz nach Mitternacht kippt die Situation, als außenstehende Jugendliche vor der Halle Stunk machen. Da sie den Organisatoren nicht bekannt sind, wird ihnen der Einlass in die Halle verwehrt, was diese allerdings nicht hinnehmen wollen. Einigen der Fremden gelingt es dann doch, ins Gebäude zu kommen, wo es zu einer Prügelei kommt. Die Organisatoren rufen daraufhin die Polizei. Die zuerst eintreffenden Streifen fordern nach Erkundung der Lage sofort Verstärkung an.

Das Polizeipräsidium Südosthessen spricht von etwa 50 „nicht unerheblich alkoholisierten jungen Männern, die zunächst nicht zur Räson zu bringen waren“. Die Ordnungshüter seien „mit hoher Präsenz“ vor Ort gewesen, sagt ein Sprecher; genauere Zahlen mag er aus polizeitaktischen Gründen nicht nennen. Der massive Einsatz habe dazu geführt, dass die Lage unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Allerdings: Zwei aggressive Protagonisten im Alter von 18 und 19 Jahren gehen mit Schlägen und Tritten gegen die Beamten vor. Eine Polizistin und ihr Kollege werden dabei leicht verletzt; ein Funkgerät wird demoliert. Die beiden mutmaßlich betrunkenen Heranwachsenden, einer aus Egelsbach, einer aus Frankfurt, werden vorläufig festgenommen. Gegen sie werden Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Feier wird schließlich gegen 3.30 Uhr friedlich beendet.

Abiball der Dreieichschule Langen: Bilder Zur Fotostrecke

Was bleibt, ist Fassungslosigkeit bei den Organisatoren. „Die sind total gefrustet“, berichtet Volker Neiß, einer der Vorsitzenden des Hallenbesitzers TV Langen und Vater einer Zwölftklässlerin. „Sie hatten die Party gut vorbereitet und das sehr schön gemacht.“ Insgesamt hatten nach Polizeiangaben mehr als 200 Schüler friedlich in der Halle gefeiert, bevor es zu den Auseinandersetzungen durch Schulfremde kam.

Rubriklistenbild: © dpa