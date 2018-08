Angst und Unmut im DRK-Heim

Betriebsversammlung

Langen - Was hat das Rote Kreuz im Kreis Offenbach mit seinem Langener Altenheim und seinen vier weiteren Einrichtungen in Egelsbach, Dietzenbach, Offenbach und Mühlheim vor? Diese Frage hat am Dienstagnachmittag rund 50 Langener Heimmitarbeiter in einer kurzfristig vom Betriebsrat einberufenen Betriebsversammlung beschäftigt – und hohe Wellen geschlagen. Von Holger Borchard