Betrüger in Langen wollen Bares

Polizei rät: Nicht erklärbare Zahlungsaufforderung genau prüfen

Langen - Die Betrugsmasche ist nicht neu, aber sie scheint Ganoven immer noch Geld einzubringen. Und so flatterte einem Langener (und wahrscheinlich nicht nur ihm) erst kürzlich wieder ein Brief ins Haus, der ihn zur Zahlung von 90 Euro aufforderte. Von Markus Schaible

Grund: Von seinem Telefonanschluss sei „eine kostenpflichtige Serviceleistung in Anspruch genommen“ worden. Absender des Schreibens ist eine Firma Tesco mit einer Postfachadresse in Petersberg, einer Gemeinde im Kreis Fulda. An genau dieses Postfach könne der Betrag auch „sicher und bequem“ gezahlt werden, und zwar „bar per Einschreiben“. Dabei spekulieren die Betrüger offenbar darauf, dass manch einer den doch eher geringen Betrag bezahlt, um weiteren Scherereien zu entgehen. Der Empfänger des Schreibens aus Langen hat dies nicht getan, sondern sich an die Polizei (und an unsere Zeitung) gewandt. Polizeisprecherin Andrea Ackermann kennt die Masche und solche Schreiben. Einen allgemeingültigen Tipp, wie darauf zu reagieren sei, gebe es aber nicht. Denn es komme unter Umständen auf Details an.

Im jetzt vorliegenden Fall sei erkennbar, dass der Brief nicht von einem Inkassounternehmen stamme, denn er entspreche nicht den rechtlichen Vorgaben (so fehlt beispielsweise die Steuernummer). Wenn man dann die Zahlungsaufforderung ignoriere, passiere im Normalfall nichts. Wenn der Absender aber doch ein Inkassounternehmen einschalte, könnte dieses bei Gericht einen „vollstreckbaren Titel“ erwirken. Das ist prinzipiell auch möglich, ohne dass für die ursprüngliche Forderung ein Nachweis zu erbringen ist. „Und dann muss man auf jeden Fall handeln und Widerspruch einlegen“, sagt Ackermann. Denn wenn der Bescheid rechtskräftig wird, muss gezahlt werden.

Wer eine solche oder ähnlich geartete Zahlungsaufforderung erhält, solle sie auf jeden Fall sorgfältig prüfen, empfiehlt die Polizeisprecherin. Und wer unsicher sei, sollte besser Widerspruch einlegen und erklären, dass die Forderung nicht den Tatsachen entspreche. Möglich sei dies per E-Mail (diese zur Sicherheit ausdrucken und aufheben) oder per Einschreiben mit Rückschein. Parallel dazu könne Anzeige wegen des Verdachts auf versuchten Betrug gestellt werden, entweder per Online-Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle oder bei jeder anderen Wache. Manchmal hilft übrigens eine Suche im Internet. Die Firma Tesco ist auch bei Verbraucherschützern bekannt. Zudem firmieren unter der Postfachadresse noch weitere Unternehmen mit ähnlichem Vorgehen.