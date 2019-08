Langen – Auf der Wiese hinter dem Wohnhaus Am Belzborn 3 läuft Musik, es riecht nach Gegrilltem und während sich die Kinder schminken lassen, trinken die Erwachsenen bei einem Stück Kuchen eine frische Tasse Kaffee. VON JULIA LOTZ

Der „Treff 3“ feiert Tag der offenen Tür – und will damit das neue Angebot für das Quartier im Süden der Stadt bekannter machen.

„Wir wollen die Bewohner aus der Nachbarschaft hiermit auf unseren Anwohnertreff aufmerksam machen“, erzählt Carda Schübelin, pädagogische Leiterin der Koordinationsstelle Jugendarbeit der Stadt Langen. Den Treff im Wohnhaus am Belzborn mit der Hausnummer 3, nach der er auch benannt ist, gibt es eigentlich schon seit gut einem Jahr. Richtig in Fahrt kommt das Angebot allerdings erst jetzt. „Die ganze Zeit sahen unsere Räumlichkeiten noch wie eine normale Wohnung aus. Seit einer Woche ist nun aber die Beklebung angebracht, sodass die Außenwahrnehmung viel stärker ist“, freut sich Schübelin. Auch ein Glaskasten vor dem Eingang des Wohnhauses macht seit knapp zwei Monaten auf die Angebote aufmerksam.

Der „Treff 3“ soll unter dem Motto „Von Bewohnern für Bewohner“ ein Anlaufpunkt für den ganzen Stadtteil werden. Aktuell findet dort insbesondere Jugendarbeit statt, die Schübelin und ihr Kollege Steven Reitz betreuen. Der Gedanke ist aber, dort Angebote für Jung und Alt zu etablieren. „Es gibt schon einige Ideen für andere Projekte, mit denen wir hoffentlich bald starten können“, erzählt Schübelin.

Die Idee für den Treff entstand, kurz nachdem Schübelin die Räumlichkeiten für ihre Angebote zu Verfügung gestellt bekommen hat. „Schon seit langer Zeit betreuen wir Kindergruppen auf dem hiesigen Spielplatz“, erzählt die pädagogische Leiterin. „Im Sommer war das kein Problem, im Winter machte uns das Wetter aber oft einen Strich durch die Rechnung.“ Zudem gab es keine sanitären Anlagen, die die Kinder nutzen konnten. „Irgendwann wurde die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte auf uns aufmerksam und bot uns Hilfe an.“

Die Nassauische Heimstätte ist die Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft des Landes Hessen und vermietet die Wohnungen in den Häusern am Belzborn. Die Unternehmensgruppe stellt Schübelin und ihrem Kollegen Steven Reitz die Räumlichkeiten für den „Treff 3“ mietfrei zur Verfügung. „Somit haben wir einerseits keine Probleme mehr mit der Witterung oder dem Fehlen von Toiletten und können andererseits unser Angebot erweitern“, freut sich Schübelin über das Kooperationsprojekt der Nassauischen Heimstätte und der Stadt Langen. So biete die Küche nun auch die Möglichkeit, mit den Kindern zu backen und zu kochen. „Vergangenes Jahr haben wir zur Adventszeit zum Beispiel Plätzchen mit den Kindern gebacken und in den Häusern verteilt“, erzählt Schübelin. Lachend ergänzt sie: „Das kam ausgesprochen gut an, sowohl bei den Kindern als auch bei den Bewohnern.“

Nach und nach soll nun das Angebot des Treffs ausgeweitet werden. „Aktuell betreuen wir hier unseren Belzborn-Club für Kinder von sechs bis zwölf Jahren sowie den Buchstabensalat für Kinder von zehn bis 14 Jahren“, erläutert die pädagogische Leiterin das Programm. „Langfristig soll hier auch Erwachsenen- und Seniorenarbeit stattfinden, im Idealfall auf ehrenamtlicher Basis.“ Schübelin und Reitz freuen sich deshalb nicht nur über neue Ideen, sondern auch über Freiwillige und Institutionen, die sich am Angebot des „Treff 3“ beteiligen wollen.

„Der ganze Stadtteil soll sich in unserem Anwohnertreff wohlfühlen. Und wenn es irgendwann nicht mehr nur der Stadtteil, sondern ganz Langen ist, ist das für uns auch in Ordnung“, lacht Schübelin.