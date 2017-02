Zwei Gartenhütten in Flammen

Langen - Zwei Gartenhütten sind heute am frühen Morgen im Hegweg niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude gerade noch verhindern. Von Markus Schaible

Der Alarm bei der Feuerwehr ging um 4.13 Uhr ein: In der Nähe des Kindergartens Hegweg sei starker Rauch zu sehen, hatte ein Anwohner per Notruf mitgeteilt. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Kleingartenanlage zwischen Kita, Freibad und Weiherwiese eintrafen, standen zwei Hütten bereits komplett in Flammen. Da in dem Bereich die Gärten eng aneinander liegen, drohte das Feuer auf weitere Hütten überzugreifen, berichtet Stadtbrandinspektor Frank Stöcker. Somit mussten seine Leute sowohl den Brand an sich bekämpfen als auch gleichzeitig versuchen, die anderen Gebäude zu retten. Zudem fanden sie in dem dortigen Bereich eine Gasflasche, deren Explodieren verhindert werden musste.

Die beiden in Flammen stehenden Hütten brannten komplett nieder. „Wir konnten aber drei weitere retten“, so Stöcker erleichtert. Sie seien nur leicht durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer von einer Hütte ausging und auf die andere übergriff, erklärt Sprecherin Andrea Ackermann. Die Ursache sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch völlig unklar. Insgesamt seien drei Gartengrundstücke betroffen. Der Schaden werde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

