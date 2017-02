Frankfurter Straße: Brückenarbeiten vor Abschluss

Die Arbeiten an der Brücke der Nordumgehung über die Frankfurter Straße gehen ihrem Ende zu: In rund zwei Wochen soll der Verkehr wieder normal rollen können; ursprünglich sollte die Sanierung bereits im November beendet sein.

Langen - Die Sanierungsarbeiten an der Brücke der B 486 über die Frankfurter Straße (L 3262) gehen dem Ende zu. Spätestens Mitte Februar soll die Nordumgehung wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein, teilt Hessen Mobil mit. Von Markus Schaible

Ursprünglich sollten die Arbeiter vergangenen November fertig sein. Nötig geworden waren die Arbeiten, weil der Unterbau der Brücke bei Unfällen beschädigt worden war. Diese datieren auf die Jahre 2006 und 2009; allerdings hatte sich die Klärung der Schadensfrage sehr lange hingezogen. Und vor einer Entscheidung der Gerichte konnte nicht mit der Sanierung begonnen werden. Bei beiden Unfällen waren Schwerlastfahrzeuge beim Befahren der Frankfurter Straße an der Brücke hängengeblieben.

Vergangenen Sommer hatte Hessen Mobil die Arbeiten dann in Angriff genommen. Im September mussten sie allerdings unterbrochen werden: Vor Ort hatte sich herausgestellt, dass Brückenteile einst anders errichtet worden waren, als dies in den Unterlagen ersichtlich war. „Diese Abweichungen waren trotz umfangreicher Untersuchungen im Vorfeld nicht erkennbar“, sagt Hessen-Mobil-Sprecherin Suzanne Braake.

Nach Überarbeitung der Sanierungspläne laufen die Arbeiten seit einiger Zeit wieder. „Der Asphalteinbau ist abgeschlossen“, so Braake. Aktuell sind die Arbeiter an den Asphaltfugen, den Markierungen und dem Geländer zugange. Bei dem Bauwerk wurden zwei durch die Unfälle beschädigte Fertigteile durch neue ersetzt. Zudem wurde der nördliche Brücken-Überbau grundhaft instandgesetzt. In den kommenden beiden Wochen werden laut Braake die für die Verkehrsführung in der Bauphase benötigten Überfahrten zurückgebaut und die Gerüste entfernt. Bei entsprechender Witterung soll die Sanierung, abgesehen von kleineren Restarbeiten, Ende der übernächsten Kalenderwoche abgeschlossen sein.