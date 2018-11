Brutale Tritte gegen den Kopf: Opfer schildert Leidensweg

Langen/Egelsbach - Im Prozess um die Attacke auf einen 35-Jährigen hat gestern das Opfer vor dem Landgericht Darmstadt ausgesagt. Der Egelsbacher lag nach dem Angriff mehrerer junger Männer am 15. Juni 2017 wochenlang im Koma und ist immer noch nicht voll arbeitsfähig. Von Silke Gelhausen

An das Tatgeschehen fehlt dem Nebenkläger jegliche Erinnerung. „Das Letzte, was ich noch vor mir sehe, ist, dass wir die Stadthalle verlassen. Drei Wochen später bin ich im Krankenhaus aufgewacht“, sagt der selbstständige Hausmeister mit fester Stimme, in der eine Spur Verbitterung mitschwingt. Was angesichts der Ereignisse mehr als verständlich ist. Der Egelsbacher hatte mit einem Freund, seiner Lebensgefährtin und einer weiteren Bekannten die 90er-Jahre-Party besucht. Auf dem Weg zum Auto in der Bahnstraße kam ihnen eine achtköpfige Männergruppe entgegen. Weil diese die Vorbeigehenden anpöbelte, wollte der Ältere sie zur Rede stellen. Dabei kam es – so die Anklage – sofort zu einem Angriff der jungen Männer, bei dem sie dem Hausmeister massiv gegen den Kopf schlugen und traten. Die Angreifer hatten reichlich Alkohol getankt; einer von ihnen, ein 21-Jähriger, wurde am anderen Morgen mit 2,3 Promille schlafend auf der Straße gefunden und ebenfalls in die Klinik eingeliefert.

Mehr zum Thema: Brutale Attacke: Schon der erste Tritt ging an den Kopf Schläger droht höhere Strafe Egelsbacher ins Koma geprügelt: Erster Verdächtiger vor Gericht Der Geschädigte fährt fort: „Als ich wach wurde, wollte ich aufstehen. Das ging aber nicht. Ab der Hüfte abwärts konnte ich nichts mehr bewegen.“ Sechs Wochen habe es gedauert, bis er wieder laufen konnte. An den Krankenhausaufenthalt schlossen sich mehrere Rehamaßnahmen an – insgesamt fünf Monate lang. Jetzt sei er bei 50 Prozent der Körperleistung, die er vorher hatte. Fast 20 Kilogramm habe er in der Klinik abgenommen. „Ich nehme nach wie vor regelmäßig mehrere Schmerzmittel, um mich überhaupt bewegen zu können. Das Mittel gegen die Epilepsie lasse ich gerade ausschleichen.“

Durch das erlittene Schädel-Hirn-Trauma waren die Frontallappen im Gehirn beschädigt worden und das Felsenbein gebrochen. Um Platz für das anschwellende Hirn zu schaffen, mussten der Schädel quer aufgefräst und Knochenteile entfernt werden. „Meine finanzielle Situation ist katastrophal. Ich kann nur noch vier bis allerhöchstens fünf Stunden pro Tag arbeiten“, erklärt der Hausmeister. Die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin sei zerbrochen. Wie er denn die Entschuldigungsversuche der Angeklagten finde, will der Vorsitzende Richter Jens Aßling wissen. „Ohne unhöflich wirken zu wollen: eine Frechheit. Ihr wollt euch für eine Tötung entschuldigen? Ich wurde vor Ort wiederbelebt, erst dann kam ich ins Krankenhaus!“, empört sich der Geschädigte.

Kind und Mutter sterben nach Messerangriff Zur Fotostrecke

Auch seine 23-jährige ehemalige Lebensgefährtin wird gestern befragt. Sie widerspricht der Aussage eines der sechs Angeklagten, der behauptet, er habe den am Boden Liegenden selbst in die stabile Seitenlage gebracht. „Unsere Bekannte hat das gemacht. Aber einer der Männer hat versucht, seine Kumpel etwas zurückzuhalten. Der ist dann noch eine Weile neben uns gestanden, bis die Sirenen ertönten und alle flüchteten.“

Wer wie oft das Opfer attackierte, kann sie nicht sagen. „Ich habe gesehen, wie mein Freund mit der Hand ausholte, nachdem einer aus der Gruppe ihn sehr aggressiv mit dem Oberkörper angegangen war. Zum Schlag kam er aber nicht, weil er vorher selbst einen Schlag an den Kopf bekam. Dann flogen nur noch die Fäuste“, erinnert sich die Auszubildende. Tritte habe sie nicht wahrgenommen, aber um das Opfer habe sich ein Kreis gebildet. „Circa 20 Sekunden ging das Ganze. Dann lag er röchelnd auf dem Boden, blutete aus Ohr, Mund und am Kopf.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

Rubriklistenbild: © dpa