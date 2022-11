Langener Weihnachtsmarkt mit einem Novum

Einstimmen aufs Fest: Das geht an den ersten beiden Adventswochenenden auf dem Weihnachtsmarkt. © Strohfeldt

Unter dem Titel „Wenn die Sterne hell erstrahlen“ beleuchtet der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) ab Montag die Stadt weihnachtlich – das ist auch der Start des Lebendigen Adventskalenders, der wieder für nachbarschaftliche Gemütlichkeit zum Fest sorgen soll. Nachdem die beliebten Veranstaltungen in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt auf Sparflamme und größtenteils digital abliefen, können sich Plätzchen- und Glühwein-Fans nun freuen: Das besinnliche Programm zum Jahresende läuft an und der Weihnachtsmarkt am Wilhelm-Leuschner-Platz wird seine Pforten öffnen – sogar mit ein paar Neuerungen.

Langen – Mit Unterstützung der Stadtwerke knipst der VVV am Montag, 21. November, um 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung am Lutherplatz bei einem kleinen Festakt an. Mit dabei sind Kinder und Lehrkräfte der Wall- und Geschwister-Scholl-Schule, die im Vorfeld für die Baumdekoration sorgen. Musikalische Unterstützung gibt es durch Chor und Bläserklasse der Dreieichschule. Der VVV bleibt zudem seinen in der Pandemie erworbenen Digitalkompetenzen treu und überträgt das Event live auf seinem Facebook-Kanal.

In den darauffolgenden Tagen werden die Tannen an der Martin-Luther-Gemeinde (22. November, 18 Uhr), am Bahnhofsvorplatz (24. November, 18 Uhr), vor der Ludwig-Erk-Schule (25. November, 18 Uhr) und am Platz der Deutschen Einheit (28. November, 18 Uhr) beleuchtet. Jeweils mit dabei: Lehrkräfte sowie Mädchen und Jungen aus den Schulen, die für die Dekoration und kleine Rahmenprogramme sorgen.

„Schneidhiwwelplatz“ wird erstmals bespielt

Ab Freitag, 25. November, locken zahlreiche Buden mit dampfendem Glühwein aus den beliebten VVV-Glühweintassen, Leckereien und handgemachten Geschenkideen wieder zum Langener Weihnachtsmarkt an der Stadtkirche – mit einem Novum: Der VVV bindet den „Schneidhiwwelplatz“ an der Bachgasse zum ersten Mal ins Festgeschehen ein. Dort steht unter anderem das Kinderkarussell. Außerdem neu ist das Familienprogramm im Oatix, der Event-Location im Restaurant Haferkasten. Dort können kleine Gäste mit dem VVV, der Evangelischen Kirche, der Buchhandlung Litera und Annettes Atelier basteln, lesen und Weihnachtsgeschichten lauschen. Geöffnet ist das Oatix an den Freitagen, 25. November und 2. Dezember, 14 bis 17 Uhr, an den Samstagen, 26. November und 3. Dezember, 16 Uhr bis 18.30 Uhr und an den Sonntagen, 27. November und 4. Dezember, 15 Uhr bis 17.30 Uhr.

Zur offiziellen Eröffnungszeremonie am Weihnachtsmarkt-Samstag, 26. November, um 16 Uhr zeigt das Jugendorchester der Langener Musikschule sein Können in der Stadtkirche. Die Mitglieder des Jugendforums sind am ersten Adventswochenende mit ihrem Schrottwichteln-Stand vertreten, bei dem alle Erlöse in die Finanzierung der geplanten Jugendfläche an der Winkelwiese fließen sollen. Wer seinen Christbaum erstehen möchte, kann dies am Stand vom Weihnachtsbaum-Paradies, das ebenfalls neu vor Ort ist.

Dekorativer Mittelpunkt im Trubel am Wilhelm-Leuschner-Platz ist der festlich geschmückte Vierröhrenbrunnen. Erneut sorgt die Landebahn für den Weihnachtsmann-Schlitten des VVV auf der Grünfläche vor der Kirche für staunende Kinderaugen.

Lebendiger Adventskalender wieder wie gewohnt

Ebenfalls am Freitag, 25. November, ist der erste Termin des „Lebendigen Adventskalenders“ an der Stadtkirche gesetzt. Der Veranstaltungsreigen in Verantwortung von Familien und Institutionen lädt an 27 Tagen an unterschiedlichen Adressen im Stadtgebiet zum besinnlichen Beisammensein in der Nachbarschaft ein. Die Gastgeber sorgen für gute Stimmung, schöne Geschichten oder weihnachtliche Musik.

Für gute Laune soll am Samstag, 3. Dezember, die Aktion „Langen singt“ sorgen. Alle Weihnachtsmarktbesucher können ab 18 Uhr mit Sängerin Ena Roth Lieder anstimmen, die Texte werden an eine Leinwand projiziert. Einen Überblick über alle Termine und das Weihnachtsmarktprogramm liefert das Faltblatt, das auch wieder die „Komplimente wichteln“-Karte enthält. „Mit der Aktion finden schmeichelnde Worte schnell den Weg in Nachbars Briefkasten, auf den Schreibtisch der Kollegin oder an die Familien-Pinnwand“, erklärt VVV-Vorsitzender Chris Muth. Einfach die abtrennbare Karte vom Flyer lösen, Komplimente aufschreiben und anderen Menschen zukommen lassen – offiziell oder heimlich. (jrd)

Die Öffnungszeiten des Langener Weihnachtsmarktes sind: Freitag, 25. November und 2. Dezember, jeweils von 17 bis 21 Uhr, Samstag, 26. November und 3. Dezember, jeweils von 15 bis 21 Uhr sowie Sonntag, 27. November und 4. Dezember, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Alle Termine stehen auf der Webseite des VVV.