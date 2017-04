Burger King öffnet am 20. April

Langen - Es hat etwas länger gedauert als erwartet, doch am Donnerstag, 20. April, ist es so weit: In der Ampèrestraße 5 (an der Ausfahrt der Nordumgehung von der A5 kommend Richtung Neurott) eröffnet Burger King ein Schnellrestaurant.

Die von der FHF Group der Familie Shaffi betriebene Filiale hat rund 90 Sitzplätze sowie einen Außenbereich. Dazu kommen ein Drive-in-Schalter, ein Spielhaus und Parkplätze. Öffnen wird der Burger King montags bis donnerstags von 9 bis 1 Uhr, freitags und samstags von 9 bis 3 Uhr sowie sonntags von 11 bis 1 Uhr. (ble.)

Rubriklistenbild: © dpa