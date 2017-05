Christian Wulff beim Politischen Salon der Dreieichschule

Langen - Zum 20. Mal ist der Musiksaal der Dreieichschule anlässlich des Politischen Salons restlos gefüllt. Von Daniel Untch

Zur Jubiläumsausgabe erwartet das Publikum der bis dato wohl prominenteste Gast in der mittlerweile etablierten und weithin bekannten Diskussionsrunde: Bundespräsident a. D. Christian Wulff. „Ich bin beeindruckt von der Hartnäckigkeit der Organisatoren“, plaudert dieser gleich zu Beginn ein wenig aus dem Nahkästchen über das Zustandekommen seines Besuchs. Dann nimmt sich Wulff eine halbe Stunde, um seine Sicht auf viele Dinge in der Welt darzulegen.

Er hebt hervor, dass die aktuelle Situation in Europa erst 27 Jahre bestehe und damit ein Wimpernschlag der Geschichte sei. „Es gibt keine Garantien für die demokratische, liberale Ordnung, wie wir sie kennen“, betont er. Dabei sieht er im Brexit und der Wahl Trumps aber auch etwas Positives: „Ich habe das Gefühl, dass das für viele junge Menschen eine Art Weckruf war.“ Wulff betont, dass Demokratie weit mehr sei als die Herrschaft der Mehrheit. So seien die Wahrung der Menschenwürde, Minderheitenschutz, Gewaltenteilung und vieles mehr wichtige Bestandteile der demokratischen Ordnung.

Für die aktuellen Veränderungen in der Welt macht Wulff vier Ursachen aus: den weltweiten Terror, die Globalisierung, die Digitalisierung und Migration. Mit Blick auf die Globalisierung mahnt er an, dass man sich mehr Gedanken um Gerechtigkeit und Chancengleichheit machen müsse. Denn ansonsten reagierten viele Menschen mit Rückzug, ins Nationale wie ins Private.

Bezüglich der Digitalisierung und der mit ihr verbundenen Veränderungen in der Kommunikation betont Wulff, dass die Schattenseiten dieser Kommunikationsmöglichkeiten beachtet werden müssten. Denn Zorn verbleibe nicht wie früher an Stammtischen und in Leserbriefen, sondern lande für alle zugänglich im Netz und sei dadurch deutlich präsenter.

Beim Themenkomplex Migration merkt er an, dass es heute weniger Flüchtlinge in Europa gebe als vor 25 Jahren und Europa gemeinsam die damit verbundenen Herausforderungen meistern könne. Wie das gelinge, stellt er am Beispiel der deutschen Fußballnationalmannschaft dar, die aus Menschen so unterschiedlicher Herkunft bestehe. Dabei sei entscheidend, dass zum einen der einzelne Mensch zähle und sich zum anderen alle an Regeln hielten, ohne die es nun einmal nicht gehe. Dabei gäbe es Aspekte, über die nicht diskutiert werden könne. „Die im Grundgesetz festgehaltene gesellschaftliche Ordnung müssen wir wehrhaft verteidigen und dazu kann jeder von Ihnen etwas beitragen“, wendet er sich direkt an seine Zuhörer. Gleichzeitig sei eine Gesellschaft aber auch immer am stärksten, wenn sie nicht nur Bewährtes bewahre, sondern auch offen für Neues sei.

Christian Wulffs politisches Leben in Bildern Zur Fotostrecke

Nach dem Vortrag geht es in die Fragerunde, die zunächst die beiden verantwortlichen Lehrkräfte für den Politischen Salon, Jörg Couturier und Stefan Trier, übernehmen. Mit der Tagespolitik beschäftige er sich mittlerweile weniger, berichtet Wulff, dafür allerdings stärker mit Grundsatzfragen. Zu Europa sagt Wulff: „Deutschland muss solidarischer werden.“ So sei etwa der Ton gegenüber Griechenland oft nicht angemessen gewesen.

Auch das Publikum darf Fragen stellen, was die Schüler reichlich in Anspruch nehmen. „Wie sollen wir Leuten begegnen, die gegen Multi-Kulturalismus und eine offene Gesellschaft sind?“, möchte ein Schüler wissen. Wulff rät dazu, Populisten grundsätzlich ernst zu nehmen und ihnen in der Diskussion zu begegnen. Auf den zuletzt wieder einmal diskutierten Begriff der Leitkultur hebt Wulff erneut das Grundgesetz und seinen unveränderlichen Charakter hervor. Bezüglich einer weitergehenden festgeschriebenen Leitkultur zeigt er sich ablehnend, da sich Regeln und Gewohnheiten veränderten. Dennoch könne man durchaus versuchen, Frauen, die sich verhüllen möchten, argumentativ zu begegnen. In diesem Zusammenhang stellt er auch klar, dass der Staat Recht und Ordnung durchsetzen müsse. Dies sei auch im Interesse vieler Migranten. „Einzelne Straftäter bringen schließlich ganze Gruppen in Verruf.“ In der Diskussion ist Wulff eine grundlegende Bedingung aber sehr wichtig: „Man kann offen über all das diskutieren, wenn man grundsätzlich fremdenfreundlich ist.“

Eine weitere wichtige Botschaft des ehemaligen Bundespräsidenten: „Zur gesellschaftlichen Teilhabe gibt es viele Möglichkeiten. Jugendorganisationen der Parteien, sonstige Organisationen und Initiativen, Vereinsarbeit, probieren Sie es aus“, fordert er die Anwesenden auf, ehe er mit viel Applaus verabschiedet wird.