Christian Wulff besucht Langen: Lob vom Ex-Präsident

Langen - Große Beflaggung an der Südlichen Ringstraße, eine Gruppe Dreieichschüler steht vor dem Rathaus Spalier, uniformierte Polizisten, aber auch Personenschützer beobachten die Szenerie aufmerksam: Christian Wulff, von 2010 bis 2012 Bundespräsident, ist zu Gast in Langen. Von Markus Schaible

Zuerst steht am gestrigen Nachmittag ein Empfang mit Vertretern aus Politik und Öffentlichkeit an, am frühen Abend diskutiert der 57-Jährige dann im Politischen Salon der Dreieichschule mit Gymnasiasten. Es ist Wulffs erster Besuch in Langen – doch den Ex-Präsidenten verbindet einiges mit der Stadt: Ist er doch ebenso wie Ex-Bürgermeister Dieter Pitthan Ehrenbürger von Tarsus. Langens Partnerstadt hatte damit den Einsatz Wulffs für den Dialog von Christen und Muslimen sowie für Integration und das Verhältnis zwischen Europäischer Union und der Türkei gewürdigt. Und mit Bürgermeister Frieder Gebhardt traf der frühere Präsident ein weiteres Mal zusammen, als sowohl Wulff als auch die Stadt Langen in München mit dem Kybele-Preis der Deutsch-Türkischen Freundschaftsföderation ausgezeichnet wurden.

Und wer weiß, vielleicht gibt es weitere Treffen: Denn er nehme zwar nur noch selten Einladungen zu Empfängen an (und dann nur, „wenn so sympathisch und intensiv darum geworben wird“ wie von den Dreieichschülern), aber er habe einen „super Eindruck von der Stadt bekommen“. Auf dem Weg ins Rathaus habe er extra einen Stopp an der Tarsusanlage eingelegt, um ein Foto des Tors der Freundschaft zu machen. Dieses dem Kleopatra-Tor nachempfundene Bauwerk habe eine „große Symbolkraft“, so Wulff. Ausdrücklich sprach er Langen ein „ganz großes Kompliment“ für den Einsatz für Völkerverständigung aus.

Bürgermeister Gebhardt gab das Kompliment zurück. Wulff sei ein Mittler zwischen Orient und Okzident; die nicht unumstrittene Äußerung, dass der Islam inzwischen zu Deutschland gehöre, genau richtig: „Zumindest wir hier in einer stark prosperierenden Metropolregion wissen, dass unsere muslimischen Mitbürger – mit und ohne deutschen Pass – längst ein fester Teil unserer Gesellschaft geworden sind.“ Gebhardt nutzte die Gelegenheit auch, Wulff Langens schöne Seiten zumindest zu beschreiben. Die Antwort des Ex-Präsidenten: „Ich kann mir vorstellen, alsbald nach Langen zurückzukehren und vielleicht das Ebbelwoifest zu besuchen.“